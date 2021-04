Il rover della NASA Perseverance, è da poco atterrata su Marte, esattamente il 18 febbraio, ed è già a lavoro per analizzare la superficie del pianeta Rosso. In questi giorni sta concentrando i suoi sforzi sull’analisi di una strana roccia fotografata dalla sua left Mastcam Z. Secondo il team della missione la roccia potrebbe essere un frammento di meteorite caduto su Marte, o un antica roccia del Pianeta Rosso. Per saperne di più hanno chiesto a Perseverance di analizzarla con il suo laser.

La misteriosa natura della roccia individuata da Perseverance

La roccia è stata indicata come un probabile meteorite per le sue particolari caratteristiche. La sua superficie infatti presenta numerosi piccoli buchi e assomiglia molto ad alcuni frammenti di meteoriti trovati altrove. Avere l’opportunità di studiare un meteorite caduto su un altro pianeta, è davvero un occasione incredibile, per questo Perseverance ha iniziato subito la sua analisi.

Il team della NASA non ha ancora confermato l’esatta natura della roccia. Ma lo scorso mercoledì un tweet della NASA ha affermato, per conto di Perseverance, che: “mentre l’elicottero [Ingenuity] si sta preparando, non posso fare a meno di controllare le rocce vicine. Su questa strana roccia, il mio team scientifico si scambia molte ipotesi.”

Analizzando le immagini di Perseverance, il team ha stabilito che la roccia ha una lunghezza di circa 15 cm. Ma saranno le analisi laser del rover a stabilire la sua natura. Il laser è uno strumento per l’analisi delle rocce, progettato per raccogliere dati sulla geologia di Marte. Nelle immagini della Mastcam, si possono notare anche i piccoli fori lasciati dal laser sulla roccia.

Mentre aspettano i risultati di Perseverance, i ricercatori formulano ipotesi sulla probabile origine della roccia. Questo interessante frammento potrebbe essere un pezzo di roccia marziana esposto alle intemperie, un piccolo pezzo di Marte proveniente da altre parti che è stato scagliato da un evento di impatto o da un meteorite, o un piccolo frammento di meteorite.

Nel frattempo la NASA si prepara anche al volo di Ingenuity

Ma il lavoro di Perseverance non si limita a questo. In questi giorni il rover è molto indaffarato, oltre a continuare il suo studio della superficie marziana e la sua ricerca di oggetti interessanti, si prepara infatti anche al primo volo dell’elicottero Ingenuity.

L’elicottero deve infatti essere posizionato correttamente sulla superficie marziana, prima di quello che la NASA spera sarà il primo volo controllato e motorizzato su un altro pianeta.

Ph. Credit: NASA / JPL-Caltech / ASU