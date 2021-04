Le linee della mano, i fondi di tè o caffè e i tarocchi sono le tecniche più comuni per decifrare il futuro di chiunque, ma… e se il futuro guardasse davvero indietro? Nello specifico, non il passato, ma il vostro sedere! Si chiama rumpologia ed è a tutti gli effetti un’arte, ovvero l’arte di leggere le linee, le crepe, le fossette, le verruche e le pieghe sul sedere di una persona.

Questa “scienza” è, secondo i suoi seguaci, una tecnica utilizzata da anni per scoprire cosa riserva la vita agli esseri umani. Un grande difensore della rumpologia non è altro che l’astrologa Jackie Stallone, ovvero la madre di Sylvester Stallone. La signora è un fenomeno televisivo negli Stati Uniti e non solo in virtù delle sue operazioni cosmetiche e delle iniezioni di botox. A 96 anni Jackie è diventata il massimo esponente di questa “arte”.

Secondo la stessa Stallone, il gluteo sinistro è una rappresentazione fedele dell’emisfero cerebrale destro e attraverso la sua lettura si può scoprire il passato, mentre il gluteo destro si identifica con l’emisfero sinistro ed è incaricato di predire il futuro. Attraverso i glutei, si può inoltre definire il tipo di personalità di ogni individuo.

Per la madre di Rocky, non è necessario che il cliente si spogli, nemmeno per controllare a fondo il suo ano, dal momento che le basta una semplice occhiata al fondoschiena. Tuttavia, c’è anche chi crede che le contrazioni dello sfintere anale, che producono rughe e formano le pieghe dell’ano, siano legate alla personalità e al comportamento di ogni individuo. Finché il sedere è sano, ci sono 33 rughe da studiare, mentre ad esse sono anche collegate il desiderio, la logica e l’amore. Altre invece corrispondono a diversi aspetti della personalità della persona sono quindi chiamate “rughe casuali”.

Ad esempio, rughe dure e casuali indicano timidezza e nervosismo, ma se sono morbide ed elastiche sono un chiaro riflesso della sensualità o della predisposizione all’erotismo. Se le rughe non sono molto nette, ciò indica prontezza, energia e salute mentale.

Oltre l’analisi dei glutei

Lasciando da parte l’analisi, la rumpologia può descrivere la personalità di un individuo in base alla forma dei glutei. Questa tecnica è stata ideata dal veggente tedesco Ulf Buck, che ha unificato il modo di catalogare i suoi clienti in base al loro tipo di sedere.

Se la forma è simile ad una mela, ed è voluminoso, indica che la persona è carismatica, dinamica, creativa e si gode la vita al meglio. Se il sedere è a forma di pera o a forma di cuore (più spesso nella parte superiore dell’anca), il suo proprietario è concentrato, serio, di carattere fermo e paziente. I glutei tondi indicano gioia e ottimismo mentre, se la persona ha uno scarso fondoschiena senza alcun tipo di curva, è una persona molto pessimista, negativa e depressa.

In breve, se volete sapere qualcosa di più della personalità di chi vi è accanto, sbirciate il suo fondoschiena. Capirete molte cose!