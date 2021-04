Kena Mobile è tra gli operatori telefonici virtuali più noti sul territorio italiano. Forte della copertura TIM, offre tariffe complete a prezzi molto competitivi. Oggi, vogliamo parlarvi di Kena 9,99, un’offerta che potrebbe fare al caso di molti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kena 9,99 risulta essere la nuova tariffa di punta dell’operatore telefonico virtuale di TIM. Questa propone un pacchetto di contenuti ricco ad un prezzo super interessante. Tuttavia, non tutti possono attivarla. Scopriamo insieme contenuto e condizioni.

Kena Mobile: minuti, messaggi e tanti Giga ad un prezzo da far girare la testa

Kena 9,99 è rivolta a tutti coloro che vogliono attivare una nuova numerazione o a coloro che passano all’operatore da Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come ChiamaOra, Hotspot personale, ecc. Un ottimo pacchetto per tutti coloro che vogliono tanti Giga senza superare la soglia mensile del 10 euro.

Kena 9,99 è attivabile online, tramite app, tramite canale telefonico e presso qualsiasi centro autorizzato Kena Mobile. Trattandosi di una tariffa speciale, l’attivazione della SIM è completamente gratuita. Nel caso di acquisto online, tramite app o canale telefonico, la spedizione a casa è anch’essa completamente gratuita. La tariffa risulta essere, al momento, attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Kenamobile.it