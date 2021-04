Soprattutto durante l’infanzia gli esperti suggeriscono sempre di giocare di più all’aperto e di bere la giusta quantità di latte, in questo modo le ossa vengono fortificate e diminuiscono i rischi di sviluppare problemi fisici. Il nostro alleato in questo caso è la vitamina D, ma una forte carenza di questa vitamina sta preoccupando la salute pubblica.

Sebbene i nostri corpi producano la sostanza nutritiva dopo l’esposizione ai raggi ultravioletti B (UVB), non sempre ne produciamo abbastanza e l’aggiunta di vitamina agli alimenti di base può aiutare ad aumentarne l’assunzione. Ma la soluzione non è perfetta e gli esperti medici si chiedono come adattare la misura di salute pubblica per soddisfare le esigenze di tutti.

La carenza di vitamina D colpisce soprattutto le ossa

Gran parte del motivo per cui gli esperti di salute pubblica parlano della carenza di vitamina D è la causa del rachitismo, una condizione in cui le ossa si ammorbidiscono. La vitamina è un elemento essenziale dello scheletro e, senza assumerne abbastanza, un bambino potrebbe crescere lentamente, camminare in ritardo o sviluppare deformità come le gambe arcuate.

Ci sono altri motivi per cui qualcuno potrebbe sviluppare il rachitismo, come una malattia genetica o un’assunzione di calcio troppo bassa. A volte, un bambino con rachitismo potrebbe avere livelli di vitamina D identici a un altro bambino che non ha sviluppato la condizione, e non è chiaro perché ciò accada. Ma alla fine, i funzionari della sanità pubblica pensano che la maggior parte dei casi della condizione derivi da una quantità insufficiente di vitamina D.

Che sia ingerita o prodotta nella nostra pelle, la vitamina D si fa strada nel nostro fegato, dove si scompone ulteriormente in uno strumento cruciale che aiuta le nostre viscere ad assorbire il calcio e il fosforo che ingeriamo. Entrambi i nutrienti vengono convogliati alle nostre ossa, sebbene il calcio abbia anche un’altra responsabilità: aiutare i muscoli a contrarsi. Un battito cardiaco regolare, ad esempio, dipende dal movimento del calcio nelle cellule cardiache.

Reindirizzare un minerale destinato a quelle lunghe riserve di calcio bianco può mantenere in funzione altri sistemi corporei cruciali, anche se ciò significa indebolire la struttura di supporto fisico in via di sviluppo di un bambino. A volte, il rachitismo per i bambini in quelle fasi della vita arriva anche con convulsioni innescate da carenza di calcio e livelli ematici troppo bassi di vitamina D. Negli adulti, la carenza di vitamina D chiaramente non toglie agli scheletri in crescita i loro bisogni, ma può significare che le ossa esistenti si indeboliscono e diventano più inclini a fratture.

La vitamina D e l’eterna lotta contro il rachitismo

Quando gli scienziati hanno identificato la vitamina D e cosa poteva fare per il rachitismo all’inizio del 1900, la ricerca ha rivoluzionato la cura dei bambini con ossa molli. Il latte fortificato è apparso negli Stati Uniti nel 1933 e subito dopo il rachitismo sembrava quasi scomparire in Nord America. La ricerca negli ultimi 10-20 anni, tuttavia, ha dimostrato che gli alimenti fortificati non hanno eliminato completamente il rachitismo e la carenza di vitamina D.

I produttori non possono mettere tutta la vitamina D che vogliono in qualsiasi articolo alimentare: la sostanza nutritiva, se non utilizzata, viene eliminata nei nostri depositi di grasso. Troppa vitamina può causare dolore alle ossa e problemi ai reni. Ma i cibi fortificati non possono spingere le persone a livelli tossici di consumo di vitamina D, ed è estremamente raro che qualcuno consumi eccessivamente il nutriente.

Nel complesso, assumere più vitamina D fornisce ciò di cui la maggior parte delle persone potrebbe aver bisogno nella propria alimentazione. Al di là dei prodotti fortificati mangiare frequentemente tonno, salmone, sardine e tuorli d’uovo permette di assumere la vitamina senza ricorrere ad integratori. Ovviamente la fonte principale rimane il latte: una tazza al giorno contiene circa un quinto della dose giornaliera. Il National Institutes of Health raccomanda che gli adulti consumino almeno 15 microgrammi di vitamina D al giorno.

Foto di Couleur da Pixabay