Sembra che WhatsApp stia finalmente ascoltando la community. Stando a quanto riportato dal noto WABetaInfo, Facebook starebbe testando una funzione che permette di migrare le chat tra iOS e Android. Sono mesi che gli utenti chiedono l’aggiunta di una feature del genere. L’attesa è quasi finita.

Negli ultimi tempi, WhatsApp si è dato parecchio da fare per mantenere alto l’interesse degli utenti. I concorrenti corrono molto veloce ed è necessario darsi una mossa se si vuole rimanere tra i più gettonati sul campo. La nuova funzione in arrivo sul social permetterà a tutti coloro che aggiornano alle ultime versioni, di trasferire le intere chat da dispositivi iOS ad Android e viceversa!

WhatsApp: trasferire le chat tra iOS e Android sarà un gioco da ragazzi

Niente più problemi e procedure difficoltose. Molto presto sarà possibile trasferire le chat di WhatsApp tra dispositivi iOS e Android in alcuni semplici passi. Nelle scorse ore, il noto sito WABetaInfo ha pubblicato quello che è uno screenshot relativo al tab della funzione in arrivo. Al momento, non si hanno dettagli precisi su come avverrà il processo di trasferimento tra i dispositivi. Ciò che è ovvio è che sarà semplice ed intuitivo.

La funzione è appena entrata in fase di test. Potrebbero volerci ancora delle settimane, quindi, prima di vederla debuttare al pubblico. Ricordiamo che per poter sfruttare la funzione sarà necessario che entrambi i dispositivi in cui si vuole effettuare il trasferimento siano stati aggiornati all’ultima versione dell’app. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.