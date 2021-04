Pare che Apple stia valutando diverse nuove soluzioni estetiche per i suoi melafonini. Negli scorsi giorni, l’azienda ha brevettato l’iPhone a grattugia, uno smartphone con un design che ricorda quello dei nuovi Mac Pro. Stando a quanto riportato nel documento, un melafonino di questo tipo porterebbe in campo diversi vantaggi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A riportare i dettagli del nuovo brevetto Apple, come al solito, il sito PatentlyApple. Come già accennato, questo mostra un nuovo, interessantissimo, design per i futuri melafonini. Non più una scocca piana, ma “a grattugia” come quella del nuovo computer professionale dell’azienda. Il motivo di tutto ciò? Garantire performance super!

Apple: l’iPhone del futuro si ispirerà ai Mac Pro

Sappiamo già che gli iPhone 13 avranno un design identico a quello dei 12. Niente ancora si sa, però, per quanto riguarda i dispositivi futuri. Il nuovo brevetto rilasciato dall’azienda punta verso una soluzione alquanto particolare. Il documento mostra un iPhone con una scocca “a grattugia” come quella dei Mac Pro. Grazie ad essa, il calore generato dal dispositivo si disperderà molto più facilmente e le prestazioni del chip miglioreranno sensibilmente. Il surriscaldamento non sarà più un problema.

Ricordiamo che, attualmente, i chip A14 di iPhone 12 non sfruttano tutta la loro potenza proprio a causa del problema surriscaldamento. É necessario che Apple trovi un modo per far fronte a questo ostacolo. Sarà il design a grattugia di Mac Pro a risolvere tutto? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: uspto.gov