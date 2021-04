Gli spettacoli di droni stanno rapidamente diventando lo strumento preferito da persone e aziende che vogliono attirare l’attenzione del pubblico, e Genesis lo sa fin troppo bene. Il marchio automobilistico proprietà di Hyundai ha segnato il suo ingresso in Cina battendo il Guinness World Record per il maggior numero di veicoli aerei senza pilota nello stesso momento, utilizzando 3.281 droni per realizzare in cielo il suo logo e illuminare il centro di Shanghai.

Droni da record

Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al precedente detentore del record, la Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology. La compagnia ha pilotato “solo” 3.051 droni nel settembre 2020. Questo, a sua volta, ha battuto un record stabilito da una performance di 2.200 droni in Russia pochi giorni prima. Intel, che ha una reputazione per gli spettacoli di luci con i droni, ha rivendicato il record per l’ultima volta con 2.066 droni che sorvolarono Folsom, in California, nel luglio 2018.

Talenti come questo in genere si basano su un software coreografico che dice ai droni di formare determinate forme mentre coordina lo sciame per evitare collisioni. Questa è una trovata pubblicitaria, ovviamente, e non sorprende se un’altra azienda trova un modo per unificare Genesis in breve tempo. Tuttavia, mostra quanto sono progrediti gli spettacoli di droni in pochi anni e potrebbe facilmente alimentare la concorrenza tra le aziende determinate a mettere in scena stravaganze robotiche.

Foto di Hyundai Genesis via SlashGear