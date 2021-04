Gli scienziati progettano una nuova macchina a idrogeno “auto-migliorante”

Tre anni fa, un gruppo di scienziati ha scoperto un dispositivo di fotosintesi artificiale fatto di silicio e nitruro di gallio (Si / GaN) che sfrutta la luce solare in idrogeno privo di carbonio per celle a combustibile. Esso mostrava il doppio dell’efficienza e della stabilità di alcune tecnologie precedenti. In merito a ciò, recentemente un team di ricercatori provenienti da varie università ha scoperto una proprietà sorprendente e auto-migliorante del Si / GaN che contribuisce alle prestazioni altamente efficienti e stabili del materiale nella conversione di luce e acqua in idrogeno privo di carbonio.

La scoperta degli scienziati sulla macchina a idrogeno

“La nostra scoperta è un vero punto di svolta“, ha detto l’autrice principale Francesca Toma. Di solito, i materiali nei sistemi di combustibili solari si degradano, diventano meno stabili e quindi producono idrogeno in modo meno efficiente, ha detto. “Ma abbiamo scoperto una proprietà insolita in Si / GaN che in qualche modo gli consente di diventare più efficiente e stabile. Non ho mai visto una tale stabilità”.

I precedenti materiali di fotosintesi artificiale sono o eccellenti assorbitori di luce che mancano di durata; oppure sono materiali durevoli che mancano dell’efficienza di assorbimento della luce. Ma il silicio e il nitruro di gallio sono materiali abbondanti ed economici che sono ampiamente utilizzati come semiconduttori nell’elettronica di tutti i giorni come i LED (diodi emettitori di luce) e le celle solari.

Guardando al futuro, Toma ha detto vorrebbero testare il fotocatodo Si / GaN in una cella fotoelettrochimica che divide l’acqua e che sperimenterà materiali simili per ottenere una migliore comprensione di come i nitruri contribuiscono alla stabilità nei dispositivi di fotosintesi artificiale, qualcosa che non avrebbero mai pensato fosse possibile.