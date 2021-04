I cambiamenti climatici hanno influenzato la formazione delle Ande

I cambiamenti climatici sono un problema molto serio, non soltanto per la nostra vita futura, ma anche perché può influenzare i processi tettonici per la formazione delle montagne. Ad esempio, deformando attivamente le catene montuose come le Ande della Patagonia settentrionale, l’erosione causata dall’aumento delle precipitazioni o dai ghiacciai potrebbe alterarne la struttura, fino addirittura a cambiare il modo in cui il terreno è modellato. Proprio riguardo ciò, l’esperta geologa García Morabito ed i suoi colleghi hanno presentato nuovi dati che supportano il feedback teorizzato tra il clima e la deformazione tettonica nelle Ande della Patagonia settentrionale.

I cambiamenti climatici e la formazione delle Ande

Il team di ricercatori ha svolto apposite osservazioni sulle Ande, concentrandosi sul bacino di avamposto che si trova appena ad est delle montagne. La chiave dell’analisi è stata la datazione delle rocce e delle strutture del bacino in base ai rapporti uranio-piombo e ai livelli degli isotopi del berillio. Questa datazione ha consentito ai ricercatori di analizzare la deformazione a livello dei singoli difetti.

Combinate con i dati raccolti in precedenza, le nuove osservazioni hanno rivelato un quadro più chiaro del passato: un periodo di deformazione diffusa e sollevamento sembra essersi verificato da circa 13 a 7 milioni di anni fa. Quindi, la deformazione è diminuita nell’avamposto, in coincidenza con l’inizio della glaciazione nelle montagne.

Negli ultimi milioni di anni, con l’intensificarsi dell’erosione glaciale, si è verificata una riconfigurazione strutturale, con l’attività di faglia all’interno delle montagne che è aumentata. Ciò conferma dunque il rapporto molto vivo tra cambiamento climatico e formazione di catene montuose.