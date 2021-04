Su Nintendo Switch è disponibile un nuovo gioco battle royale con Pac-Man. Pac-Man 99 segue la scia di Tetris 99 e Super Mario Bros. 35 re-immaginando un altro classico a 8 bit come titolo competitivo in salsa Battle Royale. Il gioco può essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Pac-Man 99 sembra un classico Pac-Man in superficie; i giocatori mangiano palline, evitano i fantasmi e ribaltano la situazione mangiando palline energetiche per ottenere punteggi più alti. Ma in pieno stile battle royale, ogni giocatore compete con altri Pac-Men online tentando di sopravvivere e ottenere il titolo di “Pac-One” rimanendo l’unico in vita. L’obiettivo non sarà quindi solo quello di totalizzare più punti, ma sarà necessario anche attaccare gli avversari cercando al tempo stesso di rimanere vivi. Qui sotto trovate il trailer di annuncio del gioco che rende tutto più chiaro.

Pac-Man 99, una battle royale a colpi di fantasmi

In Pac-Man 99, quando i giocatori mangiano un fantasma possono inviare un Jammer Pac-Man a un avversario. Qualsiasi giocatore che tocchi una Jammer verrà rallentato finendo per finire in pasto ai fantasmi. I giocatori possono anche ingoiare i cosiddetti Sleeping Ghosts, dei fantasmini che una volta divorati generano treni di fantasmi da poter inghiottire con una pallina energetica. Questa manovra è la chiave per la vittoria dato che invierà agli altri giocatori vagonate di Jammer Pac-Men pronti a disturbarli.

Pac-Man 99 include anche potenziamenti che aumentano la velocità di Pac-Man o moltiplicano il numero di Jammer inviati ai nemici. Come Tetris 99 e il defunto Super Mario Bros. 35, Pac-Man 99 può essere scaricato gratuitamente per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Bandai Namco ha pubblicato anche una serie di contenuti aggiuntivi a pagamento sotto forma di modalità offline (battaglia CPU, Score Attack e Time Attack) e temi estetici ispirati a classici Namco come Xevious, Dig Dug, Galaga e Tower of Druaga.

