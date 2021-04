PosteMobile torna a far parlare di sé. L’operatore telefonico ha deciso di portare in campo, di nuovo, una delle sue tariffa più gettonate, Creami WOW Weekend 30 GB. Parliamo di una delle tariffe telefoniche più convenienti del mercato. Ecco in cosa consiste e come fare per attivarla.

L’operatore telefonico di Poste Italiane è famoso per le sue tariffe super particolari. Creami WOW Weekend 30 GB ha come punto di forza il prezzo, meno di 5 euro al mese. La cosa bella, inoltre, è che non ci sono particolari vincoli, quasi tutti possono richiedere l’attivazione della promo.

PosteMobile: minuti illimitati, messaggi illimitati e 30 GB a meno di 5 euro al mese

Creami WOW Weekend 30 GB torna in campo dopo un periodo di pausa dovuto alle festività pasquali. La promo comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G+. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattali. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotpost personale, Ti cerco e RichiamaOra.

La tariffa è rivolta a tutti coloro che decidono di attivare una nuova numerazione PosteMobile, con o senza portabilità del numero. Creami WOW Weekend 30 GB è un’esclusiva online e del canale telefonico. É previsto un costo di attivazione della SIM pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Salvo proroghe, il termine ultimo per richiede l’attivazione della tariffa è l’11 aprile 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Postemobile.it