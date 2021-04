Durante i molteplici periodi di lockdown che hanno coinvolto il nostro Paese, molti di noi sicuramente hanno avuto la possibilità di conoscere e scoprire meglio i casinò online, una nuova frontiera del gioco in sicurezza.

Nonostante questo, sono ancora in tanti ad avere domande a riguardo, dubbi che nemmeno una ricerca su Internet riesce a risolvere completamente.

Come funzionano i casinò online?

D’altronde è inutile negare che quello dei casinò online è un argomento molto vasto e sempre pieno di novità introdotte dai gestori, che si parli di sedi fisiche o nel mondo digitale.

Oggi, come probabilmente avrete già potuto intuire dal titolo, vogliamo proporvi noi una guida dettagliata ed esauriente al riguardo.

Una guida nella quale non ci limiteremo ad analizzare solo i casinò online ed il metodo di accesso ad essi, ma andremo a parlare anche di bonus benvenuto senza deposito e molto altro ancora.

Non perdiamo dunque altro tempo prezioso, ed andiamo a scoprire immediatamente tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

I casinò online sono sicuri?

La prima domanda che potrebbe venirci in mente parlando di casinò online, potrebbe riguardare proprio il fattore sicurezza. Non possiamo infatti ignorare le grandi differenze poste tra casinò online e casinò fisico.

In quest’ultimo abbiamo un contatto umano con una persona e siamo all’interno di un ambiente dedito proprio al gioco, nulla può andare storto. Tutto al contrario rispetto al casinò online, dove siamo solo noi all’interno di un sito web pieno di giochi, senza nessuno intorno.

Prima però di andare incontro ad eccessive preoccupazioni, è doveroso da parte nostra confermare che solo i casinò online con licenza ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) sono davvero sicuri, e soprattutto non sono sono una truffa. Si tratta di una nuova frontiera del gioco da esplorare, che negli anni si è sempre fatta valere, dimostrando sicurezza e protezione agli utilizzatori.

I casinò online adottano specifici protocolli di sicurezza, sia per evitare il furto di denaro, che quello di dati personali.

Le sorprese però non finiscono qui, in quanto spesso non sarà necessario depositare soldi per giocare subito ad esempio, a blackjack, oppure alla roulette. I casinò online sono infatti conosciuti anche per via dei bonus benvenuto. I bonus casino sono delle somme di denaro o giri gratis sulle slot machine che il casinò regala al cliente dopo la registrazione, come una sorta di caloroso saluto in parole povere.

Cosa sono e come funzionano i bonus benvenuto dei casino online

Come abbiamo avuto modo di accennarvi pochi secondi fa, i casinò offrono anche i bonus di benvenuto ai propri clienti, senza quindi costringerli fin da subito a depositare denaro sul conto di gioco.

Un servizio omaggio molto vantaggioso, soprattutto per chi è alle prime armi con il gioco digitale. Nella grande maggioranza dei casi, il bonus verrà erogato immediatamente dopo la creazione dell’account di gioco.

Creare un account di gioco è davvero molto semplice, basterà inserire i propri dati personali, email e password.

Una volta fatto ciò sarà il casinò ad occuparsi dell’erogazione del bonus, che consentirà di iniziare a giocare senza dover mettere mano al proprio portafogli.

Attenzione però a non approfittare della bontà altrui, gesto che potrebbe rivelarsi molto contro produttivo. Sono molteplici gli utenti che pur di giocare gratis hanno creato decine e decine di account diversi.

Ovviamente i casinò non potevano rimanere indifferenti davanti a questo tentativo di frode, ed hanno finito per escludere definitivamente dalle stanze di gioco i furbetti.

Ora che abbiamo scoperto tutte le informazioni di maggiore importanza riguardanti il casinò online, non resta che creare l’account ed iniziare a giocare in maniera prudente e controllata, ricordando che il gioco d’azzardo è vietato ai minori di anni 18.