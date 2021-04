Sono sempre di più gli utenti che utilizzano gli sticker per comunicare all’interno delle chat. WhatsApp l’ha capito bene e, infatti, sta facendo di tutto per portare in primo piano la feature. In questi giorni, l’azienda ha collaborato con l’OMS (Organizzazione mondiale per la Sanità) per il lancio di un pacchetto di sticker dedicato ai vaccini. Ecco come ottenerlo.

In un periodo in cui i vaccini per il Covid-19 sono al centro dell’attenzione, WhatsApp si è sentita di fare un piccolo passo verso la sensibilizzazione dei suoi utenti. A partire da oggi, infatti, è possibile scaricare un nuovo pacchetto di sticker completamente incentrato sull’utilità dei vaccini. Scopriamolo insieme.

WhatsApp: ecco come ottenere il pacchetto di sticker sui vaccini

Si chiama “Vaccines for All” il nuovo pacchetto di sticker lanciato da WhatsApp in collaborazione con l’OMS. Il set ne comprende ben 24 e lo scopo di questi è quello di comunicare in maniera creativa l’utilità dei vaccini. Ottenere il pack è molto semplice. Qui di seguito andiamo a riportarvi la procedura:

Aprire l’app WhatsApp (pack disponibile sia su dispositivi iOS che Android). Entrare in una chat qualsiasi. Fare tap sull’icona degli adesivi. Cliccare sul simbolo “+”. Scegliere il pack “Vaccines for All” dalla lista.

Una volta scaricati, gli sticker possono essere utilizzati in tutte le chat all’interno dell’app. Ricordiamo che se avete già ricevuto in chat uno degli sticker del pack, potete scaricare l’interno set semplicemente cliccando su di esso e scegliendo l’opzione “visualizza pacchetto di sticker” e poi “scarica”. Il pacchetto, ovviamente, è completamente gratuito. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com