Clubhouse, dei malintenzionati hanno creato falsi annunci su Facebook

I criminali informatici hanno spinto gli utenti di Facebook a scaricare l’applicazione Clubhouse “per PC”, qualcosa che tuttora non esiste. L’app è in realtà un trojan progettato per iniettare malware nel tuo computer. La popolare nuova app di chat solo su invito è disponibile soltanto su iPhone, ma l’interesse mondiale per la piattaforma è aumentato e gli utenti chiedono a gran voce le versioni Android e, presumibilmente, per pc, ma tuttora ancora non si hanno notizie certe sulla sua comparsa.

Il tentativo degli hacker tramite annunci di Clubhouse

Secondo TechCrunch, il gruppo di hacker ha utilizzato annunci e pagine di Facebook per indirizzare gli utenti della piattaforma a una serie di falsi siti Web di Clubhouse. Quei siti, ospitati in Russia, hanno chiesto ai visitatori di scaricare l’app, che avevano promesso essere solo la versione più recente del prodotto: “Abbiamo cercato di rendere l’esperienza il più agevole possibile. Puoi verificarlo subito!” uno proclama.

Appare evidente che si tratta di tutto il contrario che andrebbe fatto. Una volta scaricata, l’app inizierà a inviare segnali a un server di comando e controllo (C&C). Negli attacchi informatici, il C&C è in genere il server che informa il malware su cosa fare una volta che ha infettato un sistema. Da qui sarà possibile poi iniettare virus e malware e prendere così il controllo del device o intercettare e rubare dati sensibili. Pertanto, non bisogna mai fidarsi di questi annunci e aspettare comunicazioni ufficiali da parte di Clubhouse per una versione PC ed una versione per device Android.