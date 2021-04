Mentre cerchiamo con tutte le nostre forze di risorgere e superare la pandemia da Covid-19 molti pensano che dovremmo utilizzare le mascherine facciali anche in futuro. Cosi è dello stesso pensiero il cantante e imprenditore Will.i.am che insieme ha Honeywell ha collaborato per creare una copertura facciale di ultima generazione. La maschera, denominata Xupermask, combina protezione, design e usabilità in un unico prodotto.

È una mascherina dotata di sistemi di filtraggio e cuffie che cancellano il rumore. Realizzata in silicone per un buon adattamento alla nostra pelle con un tessuto a rete lungo i lati per un look sportivo. Copre il naso e la bocca e si estende tutto intorno ricordando una maschera antigas.

Covid-19, una mascherina hi-tech creata dalla collaborazione di Will.i.am e Honeywell

Dotata di sistema di filtrazione HEPA di Honeywell, che l’azienda specifica non essere di qualità medica ma piuttosto per uso da parte dei consumatori. Xupermask ha anche cuffie con cancellazione del rumore, funzionalità Bluetooth, luci a LED per l’uso notturno, tre ventole a doppia velocità e una batteria ricaricabile. Il cantante leader dei Black Eyed Peas ha suggerito che le maschere saranno in vendita mercoledì al costo di 299 dollari e saranno preziose per i consumatori proprio come un paio di scarpe Air Jordan lo sono per gli sneakerhead.

Non è chiaro se Xupermask verrà venduta anche al di fuori degli Stati Uniti e il cantante ha dichiarato di aver voluto creare qualcosa di unico in grado di rispecchiare il tempo in cui viviamo senza rinunciare all’estetica.

Ph. Credit: Honeywell