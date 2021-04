L’operatore telefonico virtuale di Vodafone, ho. Mobile, ha appena lanciato una nuova tariffa telefonica molto interessante. Si chiama ho. 13,99 ed è attivabile da un’ampia fetta di utenti. Questa, va a sostituire ho. 12,99 (ora fuori catalogo). Andiamo a scoprire insieme cosa comprende e come attivarla.

ho. Mobile ha deciso di puntare il dito contro TIM, WindTre e Very Mobile con il lancio di una tariffa ricca di contenuti. La nuova ho. 13,99, rispetto alla precedente 12,99, offre ben 20 Giga in più. Terminare il traffico dati mensile sarà solo un brutto ricordo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile: minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB a soli 13,99 euro al mese

ho. 13,99 è la nuova tariffa di ho. Mobile attivabile dai clienti TIM, WindTre, Very Mobile e non solo (lista completa sul sito ufficiale dell’azienda). Questa, come si intuisce dal titolo, offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 13,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, ho. chiamato, ecc.

ho. 13,99 è attivabile online o presso tutti i punti vendita autorizzati. Ad eccezione delle portabilità da Vodafone, il costo di attivazione è in promozione a soli 9,00 euro, invece di 29,00. In tutti i casi è previsto un costo per la SIM pari a 0,99 euro. La promo è attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it