La pandemia ha già segnato più di un anno di convivenza con noi esseri umani. Nel tempo, abbiamo imparato sempre di più sul virus che ci attacca e su come affrontarlo. Ma è chiaro che siamo ancora lontani dal sapere tutto. Ora, come recente buona notizia, il COVID-19 ha dimostrato non solo di essere vulnerabile alla luce solare, ma di cedere ad essa molto più velocemente del previsto.

COVID-19 “disattivato” alla luce del sole in pochi minuti

La ricerca sul coronavirus ha rivelato che questo è sensibile alla luce solare. Tuttavia, già nel 2020 si era ritenuto che, a causa della sua sensibilità ai raggi UV-B, il COVID-19 avrebbe impiegato almeno alcune ore per essere completamente disattivato dalla luce solare. Quando questa teoria è stata messa in pratica, è stato notato che il tempo di attesa era molto più breve. Ad esempio, il virus è scomparso almeno tre volte più velocemente di quanto teoricamente previsto.

Allo stesso modo, quando il virus è stato coltivato nella saliva simulata e quindi esposto ai raggi del sole, è stato osservato che questi sono scomparsi fino a otto volte più velocemente del previsto. Pertanto, in media, i raggi del sole hanno impiegato solo tra i 10 e i 20 minuti per decomporre il SARS-CoV-2.

Ora gli scienziati si sono chiesti cosa stia realmente accadendo a livello molecolare tra il sole e il virus. E ne sono sorte varie ipotesi, tra le quali spicca la possibilità che anche i raggi UV-A partecipino al processo. Questi sono fondamentalmente una componente molto meno energetica della radiazione solare. Quindi, non sono stati presi in considerazione come partecipanti attivi nel processo di decomposizione di SARS-CoV-2.

Con le nuove scoperte, i ricercatori hanno iniziato a teorizzare che i raggi UV-A potrebbero interagire con le cosiddette molecole intermedie reattive. Una volta attivati, potrebbero anche entrare in contatto con il virus e iniziare ad agire per disabilitarlo.

Perché la luce solare ora è così efficace?

Al momento non è chiaro se questo corrisponda ad un’effettiva risoluzione del problema. I ricercatori hanno sollevato l’idea di una possibilità, ma chiariscono che saranno necessarie ulteriori ricerche per capire davvero cosa succede tra la luce solare e il virus COVID-19.

Finora, ciò che è stato dimostrato è che i raggi del sole sono, in effetti, un modo altamente efficiente per sradicare il coronavirus dalle superfici. Pertanto, una volta stabilito se i raggi UV-A sono il segreto del successo della radiazione solare, potrebbe essere utilizzato come metodo di pulizia e sterilizzazione di luoghi pubblici o molto affollati come stazioni della metropolitana, sale da pranzo o cucine ristoranti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Infectious Diseases.