Alcuni creatori di app hanno dato vita ad un’ applicazione malware Android denominata FlixOnline. Ha utilizzato immagini di Netflix per accaparrarsi un pubblico più ampio promettendo agli utenti di guardare i contenuti da tutto il mondo sugli smartphone. Invece se scarichiamo quest’app diamo inconsapevolmente accesso ai nostri dati personali.

Il malware è in grado di rispondere automaticamente ai messaggi WhatsApp in arrivo con un payload ricevuto da un server comando e controllo. Questo metodo unico consente agli autori delle minacce di distribuire attacchi di phishing, diffondere informazioni false o rubare credenziali e dati dagli account WhatsApp degli utenti e altro ancora.

Scoperta un’app malware Android dannosa da eliminare subito

Il malware apparentemente può replicarsi inviando messaggi WhatsApp ai contatti della vittima. I messaggi sembrano essere una pubblicità non un messaggio normale che una persona manderebbe ad un proprio amico. Il messaggio recita: “2 mesi di Netflix Premium gratis a costo zero Per MOTIVO DI QUARANTENA (CORONA VIRUS) Ottieni 2 mesi di Netflix Premium gratis ovunque nel mondo per 60 giorni. Scaricalo ora QUI. ”

Se abbiamo cliccato sul link potremmo aver dato il via libera agli aggressori di diffondere ulteriori malware tramite collegamenti dannosi; rubare dati dagli account WhatsApp degli utenti; diffondere i messaggi dannosi e falsi nei gruppi di lavoro e estorcere agli utenti dati sensibili minacciando di inviare conversazioni private a tutti i contatti.

Fortunatamente sembra che non molti utenti abbiano creduto alla truffa prima che Google se ne accorgesse e la eliminasse. Nei due mesi della sua permanenza sul Play Store l’app è stata scaricata circa 500 volte prima di essere eliminata. Solo perché Google lo ha rimosso dal proprio app store non significa che gli utenti siano al sicuro: dovranno anche eliminarlo dal proprio dispositivo.

Foto di Sora Shimazaki da Pexels