Google, DuckDuckGo vuole bloccare l’ultimo tracciamento degli annunci

Google sta iniziando a testare la sua sostituzione per i cookie di terze parti, ma DuckDuckGo sta già annunciando che vuole bloccare quella tecnologia con la sua estensione Chrome. La tecnologia FLoC di Google, o Federated Learning of Cohorts, è progettata per essere un modo più incentrato sulla privacy per monitorare gli utenti e offrire loro annunci, ma alcuni sostenitori della privacy, affermano che potrebbe essere dannoso e poco rispettoso della privacy degli utenti. I sostenitori della privacy sostengono che, sebbene sia migliore della situazione dei cookie di terze parti, gli ID FLoC potrebbero comunque essere dannosi per i consumatori, poiché contengono informazioni potenzialmente sensibili e forniscono un altro punto di dati che consente agli inserzionisti di identificarti individualmente.

DuckDuckGo contro la nuova tecnologia per annunci di Google

DuckDuckGo afferma di essere d’accordo con queste preoccupazioni nel suo post sul blog e pertanto vorrebbe evitarlo. Ovviamente, la società nota che l’aggiornamento dell’estensione dovrà essere approvato da Google prima che diventi disponibile per i suoi utenti. Oltre all’aggiornamento dell’estensione, DuckDuckGo afferma che il suo motore di ricerca disattiverà la raccolta di ID FLoC e li utilizzerà per identificare o fare pubblicità agli utenti, indipendentemente dal fatto che si stia utilizzando la sua estensione di Chrome.

La posizione non è sorprendente per un concorrente di Google, soprattutto per uno che utilizza la privacy come uno dei suoi principali punti di forza. Tuttavia, FLoC potrebbe essere destinato a diventare parte di una corsa agli armamenti tra inserzionisti e utenti che non vogliono essere tracciati. La tecnologia non è ancora uscita dalla fase di test e altre aziende stanno già cercando di bloccarla.