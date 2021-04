Quando il veicolo di Google Street View passa tra le strade di tutto il mondo, c’è sempre qualcuno pronto a cogliere l’opportunità di essere immortalato improvvisando una posa divertente. Navigando tra le strade virtuali di Google Maps si può quindi incontrare di tutto, situazioni folli e scene talmente bizzarre da scatenare forte ilarità. Abbiamo quindi raccolto qui sotto gli scatti più strani e divertenti di Google Street View.

Follie tra le strade virtuali di Google Maps

Un ragazzo intrappolato in un bidone

In una giornata soleggiata nel parco Parc de Valency in Svizzera, il veicolo di Google Street View ha immortalato quello che sembra un bambino incastrato in un cestino della spazzatura.

L’immagine è abbastanza sfocata, ma si intravede palesemente la testa di un ragazzo che sbuca da un bidone verde. Come sia entrato lì dentro e il perché di questa grande impresa rimane ovviamente un mistero. Chissà quanto ci avrà messo ad uscire da lì sempre che ci sia riuscito.

Un po’ di sano relax sul retro del proprio furgone

In Ungheria un uomo è stato avvistato mentre si godeva il sole circondato da fiori, cosa che potrebbe non sembrare poi così strano ad un primo impatto. Tuttavia l’uomo era sdraiato su un divano rosso sul retro del proprio furgone, il posto perfetto per rilassarsi in una calda giornata estiva.

Un uomo lotta con un cane per riavere la sua maglietta

Un uomo in Pennsylvania è stato immortalato dalle telecamere di Google nel pieno di una lotta contro uno Staffordshire Bull Terrier mentre tentava di riprendersi la sua maglietta bianca. Il ragazzo ormai sconfitto è rimasto palesemente scioccato quando si è accorto di essere stato ripreso dal veicolo di Google Street View a torso nudo. Quanto meno aveva addosso almeno i pantaloni, sempre meglio che finire sul web in mutande.

Il supereroe della Spagna

In Spagna le telecamere di Google hanno colto in azione un vero supereroe. A Madrid un ragazzo sta camminando tra la folla come se niente fosse, ma quando si accorge che l’auto di Google Street View sta passando proprio verso di lui improvvisa un salto tra la folla.

Nella seconda immagine infatti vediamo il ragazzo a mezz’aria mentre si tuffa sul cemento del marciapiede. Una splendida improvvisazione quella del ragazzo che gli ha fatto guadagnare la nomina di Superman o addirittura per alcuni anche Spider-Man, dato la strana posa come se stesse oscillando tra la gente.

Planking su una casella postale

Il planking è un esercizio ginnico che mette a dura prova la propria resistenza fisica. Ma c’è qualcuno negli Stati Uniti che ha portato il planking su un altro livello. Le telecamere Google hanno ripreso un uomo che mentre esercita tale pratica su una casella postale senza battere ciglio. Il fatto divertente è che nonostante sia consapevole di essere ripreso l’uomo continua a guardare imperterrito il prato sottostante. Così si fa, mai distrarsi mentre ci si allena duramente!

Immagini di Google Maps via Daily Star