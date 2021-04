WhatsApp annuncia una bellissima novità; aggiungerà nella sezione degli sticker i nuovi creati dall’OMS denominati “Vaccini per tutti”. È progettato per avere un modo più carino e simpatico per connettersi ed esprimere gioia intorno a tutto quel che riguarda i vaccini Covid-19.

Mentre i vaccini Covid-19 vengono distribuiti in tutto il mondo, il nuovo pacchetto di adesivi mira a incoraggiare l’adozione del vaccino e rappresenta la speranza. Può inoltre diventare un’ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari, che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo.

WhatsApp e OMS lanciano gli sticker “Vaccini per tutti”

Dall’inizio della pandemia, WhatsApp ha iniziato collaborazioni con più di 150 governi statali, nazionali e locali, nonché organizzazioni come OMS e UNICEF, per costruire canali di assistenza volti a fornire informazioni accurate e risorse riguardo al Covid-19 a oltre 2 miliardi di persone. Tramite questi canali, disponibili in tutto il mondo, dallo scorso anno sono stati inviati più di 3 miliardi di messaggi.

La pandemia è in una nuova fase, e i governi di molti paesi come Indonesia, Sudafrica, Argentina, Brasile e India stanno utilizzando questo servizio per fornire ai propri cittadini informazioni sui vaccini e su come aderire alla campagna vaccinale, proteggendone la privacy. In Indonesia, nei primi cinque giorni dal lancio del servizio hanno prenotato il vaccino ben 500.000 operatori sanitari.

In precedenza, WhatsApp aveva aggiunto un pacchetto di adesivi animati dell’OMS con il tema “Insieme a casa”. Questo pacchetto è stato uno dei pacchetti di adesivi più popolari ed è stato anche introdotto un modulo animato. Il pacchetto di adesivi include anche testo localizzato per 9 lingue, che sono arabo, francese, tedesco, indonesiano, italiano, portoghese, russo, spagnolo e turco.

I nuovi sticker sono disponibili sia per Android che per iOS e si possono cercare nel negozio di adesivi di WhatsApp. L’anno scorso, WhatsApp ha migliorato anche la ricerca degli adesivi. Ora consente agli utenti di digitare o utilizzare emoji per trovare un particolare adesivo o anche di sfogliare le categorie di adesivi comuni. Mentre in alcuni paesi si avvicina il momento in cui le persone potranno stare di nuovo insieme, l’app di messaggistica spera che gli utenti continuino a condividere esperienze, pensieri e speranze con le proprie famiglie e gli amici più cari.

Ph. Credit: WhatsApp