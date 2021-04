Cosa può rendere uno smartphone Apple più costoso di quanto non lo sia già? Ovvio, un’imperfezione più unica che rara. Nelle scorse ore, è trapelata online una foto ritraente un iPhone 11 Pro con un evidente difetto estetico sulla scocca posteriore. Prodotto da buttare? No, anzi, il dispositivo è stato venduto ad un prezzo 3 volte superiore al valore di mercato del modello “normale”.

iPhone 11 ha oramai più di un anno di vita. Nessuno, oramai, sognerebbe di pagarlo a prezzo pieno. Eppure, c’è chi ha speso quasi 3 volte il costo del prezzo di listino per portarsi a casa un pezzo molto speciale. Di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: l’iPhone 11 Pro più raro di sempre

I prodotti Apple sono collezionati da un grosso numero di persone. Sapere dell’esistenza di un iPhone 11 con un difetto estetico molto raro, ovviamente, ha messo all’allerta tutti i collezionisti più accaniti. Nel giro di pochissimo tempo, le offerte per l’iPhone speciale sono aumentate fino a raggiungere il prezzo di quasi 3mila dollari! É questa la cifra che ha dovuto sborsare il “fortunato” che può dire di avere uno degli iPhone più rari di sempre. Lo smartphone acquistato, infatti, presenta una scocca posteriore con logo visibilmente decentrato. Un piccolo dettaglio che, a detta di Internal Archive (colui che ha pubblicato le foto), ha una rarità pari a 1 su 100 milioni!

Non è la prima volta che i prodotti Apple con qualche particolarità vengono venduti a cifre assurde. Mai prima, però, avevamo visto un esemplare del genere. Considerando la rarità del difetto, un esemplare del genere potremmo non rivederlo mai più. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Internal Archive via Twitter.