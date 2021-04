Un aiuto importantissimo nella lotta contro il Covid-19 è stato senza dubbio l’mRNA. Questa molecola è l’ingrediente chiave dei vaccini Pfizer e Moderna. Tuttavia se ci guardiamo indietro l’mRNA non è una nuova invenzione da laboratorio; si è evoluto miliardi di anni fa e si trova in qualsiasi cellula del nostro corpo. Secondo gli esperti avrebbe avuto origine nelle prime forme di vita, molto prima dell’esistenza del DNA.

Tuttavia che cos’è l’mRNA? Scopriamo insieme di cosa si tratta e quale importantissimo ruolo svolge. Siamo soliti conoscere il DNA, la molecola che contiene i nostri geni in un codice di quattro lettere: A,C,G,T. Si trova in ogni cellula di un essere vivente e generalmente è protetta da un nucleo. I geni sono i dettagli del DNA per le caratteristiche che ci rendono unici.

Cos’è l’mRNA? La molecola chiave dei vaccini Covid-19

Per far si che questo avvenga c’è bisogno che le informazioni dei nostri geni arrivino dal DNA alla parte principale della cellula, il citoplasma, dove le proteine sono assemblate. Molte cellule si affidano alle proteine per svolgere il lavoro sporco. Ed è qui che entra in azione l’mRNA. Le sezioni del codice del DNA vengono trascritte in messaggi brevi con le istruzioni per produrre le proteine. Una volta arrivato le cellule possono produrre alcune particolari proteine.

La sua struttura è simile al DNA anche se con differenze importanti. L’RNA è un singolo filamento di lettere in codice, mentre il DNA è a doppio filamento. Il codice RNA contiene una U invece di un T. Entrambe le strutture hanno una spina dorsale composta da molecole di zucchero e fosfato, ma lo zucchero dell’RNA è ribosio e non desossiribosio. Lo zucchero del DNA contiene un atomo di ossigeno in meno e questa differenza si riflette nei loro nomi: DNA è il soprannome di acido desossiribonucleico, RNA è acido ribonucleico.

L’RNA viene prodotto secondo necessità in risposta all’ambiente cellulare dinamico e ai bisogni immediati del corpo. È compito dell’mRNA aiutare ad accendere il meccanismo cellulare per costruire le proteine, codificate dal DNA, che sono appropriate per quel tempo e luogo. Ciò è alla base di ogni funzionamento di ogni cellula. Impedisce agli invasori di dirottare il meccanismo cellulare per produrre proteine ​​estranee da parte di enzimi chiamati RNasi . Quando questi enzimi riconoscono la struttura e la U nel codice RNA, cancellano il messaggio, proteggendo la cellula da false istruzioni.

Sfruttare l’mRNA per la vaccinazione

Le istruzioni sono programmate per autodistruggersi. Le caratteristiche strutturali dell’mRNA assicurano che abbia una breve vita. Queste caratteristiche si combinano per consentire al messaggio di essere “letto”, tradotto in proteine ​​e quindi rapidamente distrutto. Una volta che le istruzioni svaniscono, la produzione di proteine ​​si interrompe fino a quando le fabbriche di proteine ​​non ricevono un nuovo messaggio.

Queste caratteristiche hanno catturato l’attenzione dei produttori di vaccini Covid-19. L’obiettivo di un vaccino è far sì che il sistema immunitario reagisca a una versione innocua o parte di un germe. I ricercatori hanno trovato un modo per introdurre e proteggere un messaggio di mRNA con il codice per una porzione della proteina spike sulla superficie del virus SARS-CoV-2. Il vaccino fornisce mRNA appena sufficiente per produrre quel tanto che basta per generare anticorpi che li proteggono se vengono successivamente esposti al virus.

Sebbene si tratti di nuovi vaccini, la tecnologia sottostante è stata inizialmente sviluppata molti anni fa e migliorata in modo incrementale nel tempo. Di conseguenza, i vaccini sono stati ben testati per la sicurezza. Il successo di questi vaccini predice un futuro raggiante per le future terapie vaccinali rapidamente adattabili alle minacce emergenti. Certamente, scienziati creativi stanno già valutando e sviluppando terapie per altre malattie o disturbi che potrebbero beneficiare di un approccio simile a quello utilizzato per i vaccini contro Covid-19.

Foto di Nataliya Vaitkevich da Pexels