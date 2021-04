WindTre torna a far parlare di sé. Il noto operatore telefonico virtuale ha deciso di lanciare una nuova tariffa telefonica operator attack. Stiamo parlando, ovviamente, della GO.50 Fire+ Digital LE. Un pacchetto completo ad un prezzo mensile davvero incredibile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sono molti gli utenti che si affidano a WindTre giornalmente. L’azienda vuole espandere la sua fetta di clienti tramite la promozione di tariffe molto speciali. Quella di cui parliamo oggi, è rivolta a coloro che provengono da alcuni operatori telefonici virtuali. Scopriamo insieme cosa comprende e come fare per attivarla.

WindTre GO.50 Fire+ Digital LE: tutto il necessario a meno di 7 euro al mese!

Siete clienti Iliad, PosteMobile o di altri MVNO (lista completa sul sito ufficiale)? GO.50 Fire. Digital LE potrebbe essere la tariffa che fa per voi. Questa offre minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 6,99 euro! Sono compresi nel costo tutti i servizi essenziali come hotspot personale, ti ho cercato, ecc.

Come già anticipato, la tariffa può essere attivata solo da coloro che passano all’operatore da Iliad e altri MVNO. Trattandosi di una promozione speciale, il costo di attivazione è completamente gratuito. É previsto un costo per la SIM pari a 1 euro una tantum. L’attivazione può essere effettuata online o presso un qualsiasi punto vendita WindTre. Al momento non è stato comunicato una data di termine iniziativa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: windtre.it