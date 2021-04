Avete voglia di gadget tecnologici? Amazon potrebbe essere il posto giusto per voi. Il noto e-commerce sta proponendo, in queste ore, una serie di promozioni tecnologiche davvero interessanti. Il risparmio, come sempre, è assicurato. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Amazon: prodotti hi-tech in promozione

auricolari Bluetooth Sport , connettività Wi-Fi, bassi potenziati, microfoni CVC 8.0 per chiamate chiare, 35 ore di riproduzione, impermeabile con certificazione IPX8, ricarica wireless, porta USB-C. In promozione lampo a soli 23,98 euro (coupon da 10,00 euro da applicare nella pagina del prodotto. – AUKEY,, connettività Wi-Fi, bassi potenziati, microfoni CVC 8.0 per chiamate chiare, 35 ore di riproduzione, impermeabile con certificazione IPX8, ricarica wireless, porta USB-C. In promozione lampo a soli(coupon da 10,00 euro da applicare nella pagina del prodotto. – LINK PER L’ACQUISTO

Amazfit Band 5 , smartwatch fitness con assistente vocale Alexa integrato, impermeabile 5 ATM, contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e della Salute. In promozione a soli 29,90 euro , invece di 44,99 euro. – , smartwatch fitness con assistente vocale Alexa integrato, impermeabile 5 ATM, contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e della Salute. In promozione a soli, invece di 44,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Anker SoundCore 2 , speaker Bluetooth portatile, suono stereo, 12W, Bluetooth 5, impermeabile con certificazione IPX7, 24 ore di autonomia. In promozione a soli 34,99 euro (coupon da 5,00 euro da applicare nella pagina del prodotto) – LINK PER L’ACQUISTO

, speaker Bluetooth portatile, suono stereo, 12W, Bluetooth 5, impermeabile con certificazione IPX7, 24 ore di autonomia. In promozione a soli (coupon da 5,00 euro da applicare nella pagina del prodotto) – bastone per selfie , 3 funzioni in 1, estensibile, composizione in Alluminio, Bluetooth Remote Shutter, rotazione a 360 gradi. In offerta a soli 11,89 euro . – TECELKS,, 3 funzioni in 1, estensibile, composizione in Alluminio, Bluetooth Remote Shutter, rotazione a 360 gradi. In offerta a soli. – LINK PER L’ACQUISTO

CANSHN, cover compatibile con iPhone SE 2020/8/7, composizione in TPU morbido trasparente, resistente agli urti. In promozione a soli 8,99 euro (coupon del 10% da applicare nella pagina del prodotto. – LINK PER L’ACQUISTO

