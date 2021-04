Amazon torna a sorprendere i suoi clienti con il lancio di mega offerte su migliaia di prodotti tecnologici. Ovviamente, all’appello non possono mancare gli smartphone del momento. Bisogna affrettarsi però, gli sconti potrebbero terminare molto presto!

Amazon: ecco gli smartphone in offerta oggi

OPPO A72 , smartphone con display LCD da 6.5 pollici, 4 fotocamere posteriori , memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 4GB, batteria da 5000mAh, Dual Sim, versione 2020 italiana. Colorazione nera in promozione a soli 165,00 euro , invece di 279,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO , smartphone con display LCD da 6.5 pollici, 4 fotocamere posteriori , memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 4GB, batteria da 5000mAh, Dual Sim, versione 2020 italiana. Colorazione nera in promozione a soli, invece di 279,00 euro. –

Samsung Galaxy A41 , smartphone con display Super AMOLED da 6.1 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 64 GB espandibile, RAM da 4 GB, batteria da 3500 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10. Colorazione nera in promozione a soli 210,45 euro , invece di 299,00 euro. – , smartphone con display Super AMOLED da 6.1 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 64 GB espandibile, RAM da 4 GB, batteria da 3500 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10. Colorazione nera in promozione a soli, invece di 299,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Apple iPhone 12 , smartphone con display OLED da 6.1 pollici, performante chip A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema operativo iOS 14, memoria interna da 128 GB, riconoscimento facciale Face ID. Colorazione nera in offerta a soli 879,00 euro , invece di 989,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Samsung Galaxy A52, smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, memoria RAM da 6 GB e memoria interna da 128 GB espandibile, batteria da 4.500 mAh, ricarica Ultra-Rapida. Colorazione blue in promozione a soli 290,00 euro, invece di 379,90 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it