Sono settimane che i fan della mela morsicata attendono l’annuncio di un evento speciale da parte di Apple. Tra un problema e l’altro, il momento è finalmente arrivato. Apple ha appena fissato un evento di presentazione per il prossimo 20 aprile! Cosa bisogna aspettarsi? Andiamo a scoprirlo insieme.

É la prima volta che il colosso di Cupertino decide di tenere un evento di presentazione ad aprile. L’azienda, solitamente, sceglie marzo come mese per questo tipo di eventi. Quest’anno, però, una serie di problemi hanno fatto si che le cose slittassero di un po’. Cosa vedremo debuttare durante l’evento? Apple, come al solito, ci sorprenderà.

Apple: iPad Pro sarà il prodotto di punta dell’evento

Come tutti gli eventi speciali di Apple, anche quello del 20 aprile è accompagnato da uno slogan e una grafica originale. Lo slogan è “Spring Loaded” (“caricato a molla” in italiano). Non ci sono dubbi sul fatto che il prodotto di punta della presentazione sarà il nuovo iPad Pro. Apple continuerà a proporne due varianti, una con display da 11 pollici e una con display da 12,9 pollici. Il design rimarrà lo stesso di quello dei predecessori, ma cambieranno le caratteristiche interne (es. chip decisamente più performance) e il display, che sarà dotato della tecnologia mini LED. Stando a quanto emerso negli scorsi giorni, è proprio a causa dei ritardi con la produzione di questo che l’evento è slittato ad aprile.

Ovviamente, gli iPad Pro non saranno gli unici protagonisti dell’evento. Insieme ad essi, infatti, potrebbe debuttare anche una nuova versione di iPad mini. Ricordiamo, inoltre, che Apple ha già pronti per il lancio dei nuovi auricolari AirPods e i tracker AirTag. Sarà il 20 aprile l’occasione in cui vedremo debuttare anche questi? L’evento si terrà, come al solito, alle ore 19:00 italiane. Sarà possibile guardarlo live direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com