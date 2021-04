Android 12, ecco le nuove funzionalità che stanno per arrivare

Sta per arrivare la terza versione dell'anteprima per sviluppatori del nuovo software Android 12, e sono già diverse le novità emerse

Sono passati quasi due mesi da quando Google ha rilasciato la prima anteprima per sviluppatori di Android 12, e non manca molto all’arrivo dell’ultima e definitiva, prima del rilascio globale dell’aggiornamento software. Grazie a fughe di notizie, prove pratiche approfondite e ricerca di codici, già si sa qualcosa in merito alle nuove funzionalità del sistema operativo di Google. Alcune sono novità molto interessanti, mentre altre sono miglioramenti specialmente dal punto di vista del design e della fruibilità. Scopriamole di seguito.

Le nuove funzionalità di Android 12

Il supporto nativo per l’acquisizione di screenshot estesi è stata una richiesta molto ambita dagli utenti e sembra che finalmente stia arrivando su Android 12. Anche se l’implementazione nella build che finora è stata inviata è incompleta, possiamo vedere che Google ha apportato alcuni miglioramenti dietro le quinte. Ad esempio, invece di scorrere la pagina verso il basso mentre acquisisce la visualizzazione, l’implementazione dello screenshot espanso in fase di sviluppo apre semplicemente un’attività separata con una visualizzazione espansa della pagina che desideri acquisire e ti chiede di selezionare manualmente l’area che desideri acquisire.

Prima del rilascio di Android 12, abbiamo sentito che la società sta rinnovando la funzione multitasking a schermo diviso di Android. Nella prima e nella seconda anteprima degli sviluppatori, si è notata la nuova funzione “App Pairs”, ma è completamente incompleta nel suo stato attuale. È interessante notare che il pulsante “schermo diviso” nella panoramica delle app recenti è stato modificato in “aggiungi in alto”. Toccando questo pulsante, l’app corrente occuperà la parte superiore, ​​1/4 del display fino a quando non tocchi un’altra app nella panoramica delle app recenti, causando la divisione uniforme di entrambe le app sullo schermo.