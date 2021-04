Dopo aver portato in campo importanti novità per alcune delle sue tariffe (velocità di download aumentata da 30 Mbps a 60 Mbps), Kena Mobile vuole fare di più. Per attirare nuovi clienti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di riportare in campo l’iniziativa del buono Amazon da 10 euro. Scopriamo insieme di che si tratta.

Avete intenzione di cambiare operatore telefonico? Questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Kena Mobile ha appena lanciato l’iniziativa del buono Amazon. Tutti coloro che passeranno all’operatore telefonico entro il 20 aprile 2021 riceveranno in regalo un buono Amazon del valore di 10 euro! Ecco le promo coinvolte nell’iniziativa.

Kena Mobile: come ricevere il buono Amazon da 10 euro

Come già detto, l’iniziativa è riservata esclusivamente a coloro che acquistano una nuova offerta Kena Mobile con portabilità del numero. Le tariffe coinvolte nella promozione sono Kena 9,99 e Kena 12,99. Qui di seguito vi riportiamo i dettagli di entrambe:

Kena 9,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps. Prezzo mensile di 9,99 euro .

. Attivazione, SIM e consegna gratuita.

Attivabile, ai fini della promozione, da i clienti Iliad e di alcuni MVNO (lista completa sul sito).

Kena 12,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Prezzo mensile di 12,99 euro .

. Attivazione SIM e consegna gratuita.

Attivabile da coloro che portano il loro numero in Kena Mobile da un qualsiasi operatore telefonico.

L’iniziativa è valida per le sole attivazioni effettuate tramite il sito ufficiale Kena Mobile o tramite app. Sono escluse le attivazioni nei centri fisici o tramite call center. Il termine ultimo per aderire alla promo è il 20 aprile 2020 alle ore 10:00. Gli utenti riceveranno il buono Amazon dopo il primo rinnovo dell’offerta prescelta. Per tutti i dettagli sull’iniziativa, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

