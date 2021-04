Spotify ha realizzato un nuovo smart player per auto chiamato Car Thing. Il dispositivo si pone come un lettore multimediale che funziona sincronizzandosi con il sistema stereo della propria auto, tramite Bluetooth o con un cavo aux da 3,5 mm incluso. Spotify ha annunciato Car Thing sul suo blog, sottolineando che il dispositivo è stato realizzato per far funzionare Spotify anche sulle auto più vecchie sprovviste di CarPlay o Android Auto.

Il primo dispositivo di Spotify per chi non vuole rinunciare alla musica durante la guida

Quando è sincronizzato, Car Thing riproduce la nostra musica preferita, i podcast, le playlist e i contenuti di tendenza su Spotify, che possono essere selezionati utilizzando i controlli touch, il quadrante, quattro pulsanti di selezione rapida o l’assistente vocale integrato che può essere richiamato con il comando “Hey Spotify”.

Il dispositivo dovrebbe costare $ 79,99 quando sarà disponibile al pubblico, ma Spotify lo sta vendendo agli utenti Premium degli Stati Uniti a soli $ 6,99. Sfortunatamente per ora è disponibile solo negli Stati Uniti per un periodo di tempo limitato e Spotify deve ancora annunciare l’uscita del prodotto a livello globale.

Ph. Credit: Spotify