Lo scorso mese di marzo le vendite di Tesla in Cina hanno fatto registrare un fortissimo aumento, aiutando la casa automobilistica a raggiungere il suo nuovo record di consegne. La scorsa settimana, Tesla ha pubblicato i risultati del 1° trimestre 2021, confermando un trimestre record con oltre 184.000 automobili elettriche consegnate. Questo importantissimo risultato ha superato le aspettative della maggior parte delle persone, dato che Tesla ha dovuto affrontare un trimestre difficile in cui si sono verificati problemi di fornitura di componenti e uno stop nella produzione di Model S e Model X a causa di un aggiornamento in corso.

Il probabile segreto del fortissimo aumento delle vendite di automobili elettriche

Secondo alcuni media, la causa della differenza tra le aspettative e i risultati sarebbero probabilmente le grandi prestazioni che il marchio ha ottenuto in Cina. Tesla ha iniziato a produrre il Modello Y nella Gigafactory di Shanghai solo pochi mesi fa, e l’incremento della produzione del SUV elettrico in Cina potrebbe avere un grande impatto sui risultati della casa automobilistica. Nel solo mese di gennaio, la casa automobilistica ha consegnato poco più di 1600 SUV elettrici Modello Y in Cina e ha rapidamente raggiunto le 4630 consegne dello stesso modello nel mese di febbraio.

Un incremento simile nel mese di marzo sembrava essere una possibile spiegazione per il record di Tesla. Ora, dopo che la China Passenger Car Association ha pubblicato i dati relativi al mese di marzo, questa ipotesi ha trovato conferma. Tali dati hanno confermato che Tesla è passata da 4630 consegne del Modello Y nel mese di febbraio a 10151 nel mese di marzo. Inoltre, tale incremento non ha influenzato negativamente le consegne del Modello 3 nel Paese.

Secondo i dati della China Passenger Car Association, poi, il mese scorso Tesla ha consegnato oltre 25000 berline elettriche nel Paese, per un totale di oltre 35000 veicoli consegnati a marzo solo in Cina: oltre tre volte il numero di veicoli che Tesla ha immesso sul mercato ogni mese l’anno scorso.