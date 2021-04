Secondo quanto afferma la rivista The Elec, il prossimo telefono pieghevole Galaxy Z Fold 3 Samsung potrebbe avere uno schermo leggermente più piccolo dei suoi predecessori, una batteria più piccola e, molto probabilmente, debuttare nel mese di luglio insieme a un nuovo Galaxy Z Flip. Secondo le indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 3 avrà uno schermo principale da 7,5 pollici e uno schermo da 6,2 pollici sulla cover frontale del telefono, che sarebbero praticamente identici al display principale da 7,6 pollici e a quello della cover da 6,2 pollici del Fold 2.

Il nuovo Z Fold 3 Samsung: le caratteristiche

The Elec sostiene che le nuove dimensioni dello schermo offrono il vantaggio aggiunto del sistema “Zero Bezel”, quindi anche se gli schermi avranno praticamente la stessa dimensione, il Fold 3 potrebbe dare l’impressione di essere leggermente più piccolo perché il corpo effettivo del telefono potrebbe ridursi. Rispetto alla batteria da 4500 mAh del Fold 2, lo Z Fold 3 Samsung si accontenta di una batteria leggermente più piccola da 4380 mAh. Anche in questo caso, non si tratta di un cambiamento importante in termini di dimensioni e potrebbe anche non avere un impatto notevole sulla durata della batteria.

Inoltre, si vocifera che Samsung possa introdurre ulteriori modifiche alla linea Fold, tra cui la possibilità di supporto per la S Pen, proprio come per il Galaxy S21 Ultra all’inizio di quest’anno. Per il Fold, uno stilo potrebbe anche porre dei problemi se Samsung cercasse di integrarne l’alloggio direttamente nel telefono invece di usare una custodia aggiuntiva come per l’Ultra. Un alloggiamento per lo stilo potrebbe occupare spazio prezioso da sfruttare per aumentare la capacità della batteria o da rimuovere completamente per avere un telefono più sottile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samsung Italia (@samsungitalia)

Proprio la sottigliezza è la dimensione che potrebbe effettivamente contare al momento di lanciare i nuovi Galaxy Fold. Lo spessore del Fold 2, compreso lo spazio extra creato dalla sua cerniera, corrisponde all’incirca a quello due S21 Ultra quando è piegato.