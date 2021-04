Gli scienziati creano degli embrioni chimererici tra uomo e scimmia

Un team di scienziati ha iniettato cellule staminali umane in embrioni di primati e sono stati in grado di far crescere embrioni chimerici per un periodo fino a 20 giorni. La ricerca ha il potenziale per fornire nuove intuizioni sulla biologia dello sviluppo e l’evoluzione. Ha anche implicazioni per lo sviluppo di nuovi modelli di biologia e malattia umana. “Poiché non siamo in grado di condurre determinati tipi di esperimenti sugli esseri umani, è essenziale disporre di modelli migliori per studiare e comprendere in modo più accurato la biologia e la malattia umana”, afferma l’autore principale dell’esperimento Juan Carlos Izpisua Belmonte. “Un obiettivo importante della biologia sperimentale è lo sviluppo di sistemi modello che consentano lo studio delle malattie umane in condizioni in vivo”.

L’esperimento degli scienziati degli embrioni chimerici

Sei giorni dopo la creazione degli embrioni di scimmia, a ciascuno sono state iniettate 25 cellule umane. Le cellule provenivano da una linea cellulare pluripotente indotta nota come cellule staminali pluripotenti estese, che hanno il potenziale per contribuire ai tessuti sia embrionali che extra-embrionali. Dopo un giorno, le cellule umane sono state rilevate in 132 embrioni. La sopravvivenza iniziò presto a diminuire e al 19° giorno solo tre chimere erano ancora vive. È importante sottolineare, tuttavia, che la percentuale di cellule umane negli embrioni è rimasta elevata per tutto il tempo in cui hanno continuato a crescere.

“Storicamente, la generazione di chimere uomo-animale ha sofferto di scarsa efficienza e integrazione di cellule umane nella specie ospite”, dice Izpisua Belmonte. “La generazione di una chimera tra primate umano e non umano, una specie più strettamente correlata agli umani lungo la linea temporale evolutiva rispetto a tutte le specie utilizzate in precedenza, ci consentirà di ottenere una migliore comprensione se ci sono barriere imposte dall’evoluzione alla generazione di chimere e se esistono sono tutti i mezzi con cui possiamo superarli”.