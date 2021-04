Un uomo del Kerala ha costruito una jeep Mahindra in miniatura per far giocare i propri figli. La storia del signor Shakir, questo il suo nome, è stata resa pubblica attraverso un video da pubblicato su YouTube da Food N Tips by Safeer. La sua Jeep a motore elettrico è pronta già da 6 anni, ma solo ora è diventata virale. L’aspetto è del tutto simile alla versione originale quasi da confondersi con le altre Jeep dello stesso modello che sono solite trasportare le persone del posto.

Il signor Shakir ha costruito questa jeep completamente da solo. L’uomo ha affermato che gli ci sono voluti quasi 6 mesi per completare il veicolo. Il telaio della Jeep è stato costruito direttamente a casa sua, ma la carrozzeria ha avuto bisogno di ripetuti colpi di martello che provocavano molto rumore tanto da decidere di affittare uno spazio di un’officina vicino da lui per lavorarci.

Una Jeep elettrica fai-da-te

Proprio come la Jeep originale. il veicolo elettrico ha sospensioni a balestra, paraurti in metallo davanti e dietro, capote rimovibile, finestrino elettrico, fari a LED, servosterzo e così via. La Jeep è alimentata da un motore da 1000 watt e viene fornita con un cambio manuale. Poiché si tratta di un veicolo elettrico, l’auto non emette assolutamente alcun tipo di suono.

Questa Jeep in miniatura ha un’autonomia di circa 60-70 km e il costo complessivo di costruzione di questa Jeep elettrica è di circa 125.000 €. La Jeep ha un aspetto molto ordinato e può ospitare da 4 ai 6 bambini al suo interno. Shakir sta anche progettando di costruire uno scooter automatico per bambini e ha anche in programma di realizzare da solo un generatore elettrico per uso domestico.

Ph. Credit: CarToq