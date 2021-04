Instagram ha sempre controllato i conteggi dei like dei suoi utenti attraverso un test, ma non ha mai dichiarato il modo in cui li conteggiava. Oggi invece la piattaforma offre la possibilità di personalizzare il conteggio dei like proprio agli utenti. Un piccolo test globale che presenterà tre opzioni per quanto riguarda il conteggio dei like: scegliere di non vedere i conteggi dei like sui post di nessuno, disattivarli per i propri post o mantenere l’esperienza originale.

Come già sappiamo l’obiettivo originale, da parte di Instagram, era quello di porre l’attenzione sui video e foto condivise non sui like ottenuti da quest’ultime. Instagram riconosceva anche che i conteggi simili erano un elemento importante per molti creatori e marchi che facevano pubblicità sulla piattaforma, quindi questo faceva parte della considerazione con tutto questo.

Instagram, ora sarà possibile conteggiare i like tramite un test personalizzabile

Fornire questo tipo d’esperienza potrebbe essere la giusta direzione, dando alle persone la possibilità di tenere traccia dei conteggi dei like. Il nuovo test ha senso alla luce di quanto detto sopra poiché offre agli utenti il controllo totale sui conteggi con le tre opzioni.

Il social network non ha condiviso ulteriori dettagli sul test per ora. Anche Facebook aveva provato ad utilizzare il test medesimo, nascondendo like e interazioni ai video da parte del pubblico. Non è ancora chiaro se il nuovo test possa essere applicato per altre cose o solo per i like, ma Facebook ha dichiarato che ne prenderà spunto molto presto.

Image by Wokandapix from Pixabay