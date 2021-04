L’evento Apple del 20 aprile è ormai alle porte. In queste ore, leaker e fan della mela morsicata non parlano di altro. Pare che siano trapelate online foto e video di un modello inedito di Apple Pencil. Stando a quanto riportato dal leaker Mr. White, si tratterebbe della terza generazione della famosa matita. Arriverà insieme ai nuovi iPad Pro? Quali caratteristiche avrà? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sono diversi mesi che si vocifera in merito all’uscita di un nuovo modello di Apple Pencil. Tutti i leaker e analisti, però, hanno sempre parlato di un debutto nei prossimi anni. Pare che Cupertino, invece, voglia sorprendere tutti. Una nuova generazione di matite smart potrebbe arrivare insieme ai nuovi iPad Pro. La cosa bella? sappiamo già come è fatta!

Apple Pencil 3: si torna alle origini

Dalle immagini trapelate online si può vedere come complessivamente il design della nuova Pencil sia praticamente lo stesso di quello della seconda generazione. L’unica cosa che cambia, visibilmente, è la finitura. Si parla, infatti, di un ritorno alla finitura lucida della prima Pencil che tanto ha fatto storcere il naso. Come mai Cupertino ha deciso di fare un passo indietro? Al momento non ci sono informazioni a riguardo. Ciò che è certo è che lo scopriremo molto presto.

Considerando che non ci sono differenze estetiche rispetto alle Pencil di seconda generazione, ci aspettiamo che queste di terza generazione nascondino qualche feature speciale che al momento nessuno ancora sa. Un interrogativo rimane sulla questione compatibilità. Apple le renderà un’esclusiva dei nuovi iPad Pro o saranno compatibili anche con i vecchi? Tutti i dubbi verranno sciolti nel corso dell’evento del 20 aprile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Mr.White via Twtter