Microsoft sta per rilasciare un nuovo browser per Android

Microsoft sta per lanciare un nuovo browser web per i device Android, diventando una valida concorrenza al classico Google Chrome

Gli smartphone moderni consentono di poter navigare liberamente e con efficienza su Internet grazie ad appositi browser web. Quello più diffuso sui device Android è sicuramente Google Chrome. Microsoft, però, ha in mente una novità. Mentre per molte persone è un po’ sorprendente che la società abbia impiegato così tanto tempo per produrre una versione Android di Edge, il rilascio improvviso di questa versione del browser, senza build di prova, è probabilmente più sorprendente.

Il nuovo browser di Microsoft per Android

Di punto in bianco, una versione di anteprima di Microsoft Edge è apparsa in Google Play, offrendo agli utenti Android una nuova opzione per la navigazione sul Web. Il browser funziona in gran parte come ci si aspetterebbe ed è possibile sincronizzare i dati di navigazione tra i dispositivi. Ciò significa che puoi iniziare a navigare sul Web sul tuo PC e riprendere facilmente da dove eri rimasto sul telefono grazie alla sincronizzazione delle schede aperte.

Altre funzionalità trovate in questa prima versione di Edge per Android includono la traduzione basata su Bing, la prevenzione del tracciamento, il filtro Microsoft Defender Smartscreen e una scelta tra temi chiari e scuri. Non c’è, almeno attualmente, il supporto per le estensioni del browser e non è chiaro se questo cambierà o meno. Non resta che attendere il parere degli utenti su questa versione di prova di browser per Android dell’azienda statunitense, che sicuramente verrà migliorata nel tempo con nuove funzionalità.