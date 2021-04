Il pomelo, scientificamente chiamato Citrus maxima, è il frutto più grande tra tutte le altre qualità di agrumi che fanno parte della famiglia delle rutacee. Molto spesso è confuso con il pompelmo. Anche se molto simile per alcune caratteristiche il pomelo è un agrume naturale e non ibrido mentre il pompelmo è in realtà un ibrido. È originario dei paesi del sud e del sud-est asiatico.

Le piante di pomelo hanno foglie straordinariamente simili ad ali che sono di un colore verde prominente. I fiori sono di un bianco brillante con cinque petali e un profumo gradevole e distinto; così i loro estratti sono usati per fare profumi. Mentre gli estratti di foglie e fiori sono ampiamente utilizzati nell’antico sistema medicinale indiano dell’Ayurveda per trattare innumerevoli disturbi.

I benefici per la nostra salute del pomelo

È un ingrediente popolare in vari piatti standard della cucina asiatica come insalate, zuppe, noodles, riso fritto e dessert come torte e budino. Il succo di pomelo è una bevanda rinfrescante che aiuta a raffreddare il corpo ed è anche comunemente infuso in molti cocktail per aggiungere un sapore esclusivo. Leggermente più dolce e meno succoso del pompelmo è ricco di vitamine e nutrienti e può essere aggiunto in una dieta equilibrata. Scopriamo insieme quali benefici può apportare al nostro organismo.

Fonte di Vitamina C e ricco di antiossidanti

Il pomelo abbonda di sostanze nutritive preziose tra cui fibre alimentari, benefici della vitamina C e oligoelementi cruciali come ferro e potassio. Aiuta a mantenere in salute le cellule oltre che a mantenere la salute della pelle, dei vasi sanguigni e delle ossa. Una porzione di pomelo può fornire la quantità giornaliera necessaria di vitamina C, che è di 40 mg per gli adulti di età compresa tra 19 e 64 anni.

La vitamina C non solo funziona nell’aumentare l’assorbimento del ferro per una migliore circolazione sanguigna, ma lavora anche per migliorare l’immunità dei globuli bianchi nel sistema. Inoltre, la vitamina C è obbligatoria per la crescita e lo sviluppo di tutti i tessuti del corpo e un antiossidante chiave per rimuovere le tossine dal sistema.

Mantiene la salute del cuore

Avendo livelli alti di potassio, il pomelo aiuta a mantenere la normale pressione sanguigna. Funziona anche nel promuovere l’attività del muscolo cardiaco, abbassa la quantità di colesterolo cattivo LDL e aumenta naturalmente i livelli di colesterolo buono HDL. Il pomelo previene i casi di infarto e ictus e quindi contribuisce a una vita più lunga e più sana.

Tratta la stitichezza

Essendo ricco di fibre assicura il corretto movimento intestinale in caso di ingestione di pasti pesanti. Fondamentale per regolare la funzione renale e filtrare tutti i prodotti di scarto tossici durante la digestione del cibo e l’assimilazione dei nutrienti richiesti. Inoltre allevia efficacemente condizioni intestinali come costipazione e indigestione.

Fortifica le ossa

Il calcio presente nel frutto asiatico viene assorbito dalle ossa del corpo, aiutando così a mantenere una densità ossea ottimale per le funzioni quotidiane e movimenti flessibili e senza ostacoli. L’alto contenuto di potassio integra la salute delle ossa migliorando l’assorbimento di minerali da parte delle cellule e dei tessuti del corpo.

Buono per il diabete

Questo gustoso e succoso frutto, ricco di abbondanti quantità di fibre alimentari, minerali come zinco, rame e potenti antiossidanti, può essere facilmente incorporato nella dieta dei diabetici. Il pomelo ha un alto GI (indice glicemico), contenente carboidrati e zuccheri semplici, ma un basso GL. Non innesca picchi improvvisi nei livelli di glucosio nel sangue, aiutando così a gestire i sintomi del diabete. Lo zinco e il rame nel pomelo possiedono un’elevata attività antiossidante, per eliminare efficacemente le tossine, i radicali liberi dal sistema ed evitare la progressione del diabete.

Le malattie cardiovascolari sono una delle complicanze più comuni del diabete e il pomelo abbassa notevolmente i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sistema. Questo, a sua volta, migliora la salute del cuore nei diabetici e riduce la necessità di consumare farmaci aggiuntivi. Se consumato quotidianamente in porzioni moderate, il pomelo aiuta sicuramente a migliorare i disturbi cronici dello stile di vita del diabete mellito e migliora il benessere generale.

Foto di Free-Photos from Pixabay