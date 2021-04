PosteMobile continua a sorprendere i nuovi clienti con promozioni molto interessanti. Oggi, parliamo di una tariffa unica nel suo genere, Creami Relax 100. Questa, oltre ad essere ricca di contenuti e molto vantaggiosa, premia gli utenti per la loro fedeltà. Di cosa si tratta? Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

PosteMobile sta facendo dei passi da gigante negli ultimi tempi. Sono sempre più gli utenti che si affidano ad esso. Uno dei punti di forza delle sue tariffe è che non ci sono quasi mai sbarramenti all’attivazione. Creami Relax 100, ad esempio, può essere attivata da qualsiasi nuovo cliente. Ecco cosa comprende.

PosteMobile Creami Relax 100: il contenuto della tariffa

PosteMobile Creami Relax 100 è senza dubbio una delle tariffe telefoniche più convenienti presenti al momento sul mercato. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere varia in base ai mesi di permanenza con l’operatore: 10 euro per i primi 3 rinnovi, 9 euro dal 4° al 6° rinnovo e 8 euro dal 7° rinnovo in poi. Come al solito, non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo mensile, anche tutti i servizi essenziali.

La promo, come già detto, è valida per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova numerazione PosteMobile, con o senza portabilità. L’attivazione può essere effettuata online, tramite canale telefonico o presso gli uffici postali. É previsto un costo della SIM pari a 10 euro, invece di 15 euro. Nel caso di acquisto con spedizione a casa, questa è completamente gratuita. Il termine ultimo per attivare la tariffa, salvo proroghe, è il 30 aprile 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: postemobile.it