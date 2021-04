SpaceX vuole creare un sistema di atterraggio umano sulla Luna

Il vincitore del contratto Human Landing System (HLS) della NASA è SpaceX, che ha offerto 2,9 miliardi di dollari per il privilegio di sviluppare i mezzi con cui gli astronauti della NASA torneranno sulla superficie lunare per la prima volta dal programma Apollo. SpaceX ha proposto di utilizzare la sua navicella spaziale Starship, attualmente in fase di sviluppo, come veicolo di atterraggio per gli astronauti una volta arrivati ​​alla loro destinazione lunare. L’obiettivo è rendere più efficiente possibile il viaggio spaziale e, appunto, l’atterraggio sulla stella.

SpaceX e il sistema di atterraggio umano sulla Luna

La NASA ha annunciato che SpaceX, Blue Origin e Dynetics costituivano la totalità del suo campo di fornitori approvati per le offerte sui contratti HLS nell’aprile dello scorso anno. Nel frattempo, l’azienda di Elon Musk ha testato attivamente prototipi funzionali del suo veicolo spaziale Starship in Texas ed è anche in procinto di sviluppare il booster Super Heavy che lo proietterà sulla luna una volta che sarà pronto.

Il piano qui era che la NASA avesse scelto tutte e tre le società per costruire versioni iniziali al fine di soddisfare i primi requisiti del contratto, e poi, in ultima analisi, si pensava generalmente che l’agenzia avrebbe selezionato una coppia dall’elenco di tre per costruire lander umani, al fine di fornirgli una certa flessibilità quando si tratta di mezzi per raggiungere la superficie lunare. Questo è essenzialmente il modo in cui la NASA ha operato con il suo programma di equipaggio commerciale per la Stazione Spaziale Internazionale, che ha visto premi sia per SpaceX che per Boeing per la costruzione di veicoli spaziali per il trasporto di astronauti. SpaceX si è già qualificato e ha iniziato a utilizzare il suo veicolo e Boeing spera di portare la sua opzione online alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo.