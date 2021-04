Iniziano a trapelare online le prime informazioni in merito agli smartphone Apple di quest’anno. Nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto ufficiale, diversi leaker stanno rilasciando diversi dettagli interessanti in merito alle loro caratteristiche. Nelle scorse ore sono comparse online le foto di quello che dovrebbe essere il notch ufficiale degli iPhone 13. Ecco cosa cambia rispetto al passato.

Apple ha finalmente deciso di accontentare i fan di iPhone. Pare che dopo ben 4 anni di attesa, il notch dei melafonini verrà ridimensionato. Le foto comparse online nelle scorse ore mostrano il pannello frontale dei nuovi smartphone. Da come si può vedere, le dimensioni sono ridotte sensibilmente.

Apple: gli iPhone 13 avranno un notch decisamente più piccolo

A pubblicare la foto del pannello frontale di iPhone 13, il profilo Twitter, DuanRai. Questo mostra in maniera chiara quelle che saranno le dimensioni della tacca nera dei nuovi melafonini. Questa non scomparirà definitivamente come tutti pensavano, ma sarà decisamente più “slim”. Dal confronto con l’attuale notch, è possibile vedere come questo si sia ridotto solamente in larghezza (circa del 30%). Ciò, grazie allo spostamento dello speaker nella parte superiore dello schermo. La parte di display guadagnata verrà probabilmente utilizzata da Apple per fornire più informazioni sul dispositivo (es. stato della batteria).

Non essendoci nessuna conferma a riguardo, non possiamo avere la certezza che si tratti del reale notch di iPhone 13. C’è da dire, però, che la stragrande maggioranza dei leaker ha confermato un design del notch di questo tipo. Per la verità bisognerà aspettare ancora qualche mese. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: DuanRai via Twitter