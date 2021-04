Il piano vaccinale contro il Covid-19 finora non è decollato come sperato. L’ideale sarebbe di raggiungere le 500.000 somministrazioni al giorno, o quanto meno arrivarci vicino. Attualmente siamo ben lontani da questo traguardo, ma lo siamo un po’ meno rispetto alle settimane scorse. Prima del fine settimana è stato infatti raggiunto un nuovo record.

Venerdì abbiamo superato di poco le 360.000 dosi inoculate nell’intera giornata. Un record importante che comunque non basta, ma che si spera indichi la strada verso la direzione giusta. Ovviamente sabato il numero è stato leggermente più basso e con domenica che invece non va visto come un giorno da prendere in riferimento.

Il numero di vaccini Covid-19 somministrati giornalmente aumenteranno? Quasi sicuramente e per diversi motivi. Vanno ancora attuati sistemi finora non utilizzati come le vaccinazioni in azienda e in aggiunta ci sono poli vaccinali che devono ancora essere testati a pieno regime. Manco un pezzo per entrambi questi aspetti.

Covid-19: più vaccini

Sono diverse decine di milioni le dosi di vaccini Covid-19 che dovrebbero arrivare in Italia nei prossimi mesi. Per certi versi non ha senso premere al massimo l’acceleratore sul piano vaccinale se poi si finiscono le scorte nel mezzo della settimana. Purtroppo allo stato attuale abbiamo pagato molto i ritardi delle consegne, soprattutto di AstraZeneca che ha finito per consegnare solo un quarto delle dosi previste, un danno enorme.

Anche per questo motivo, oltre che per i possibili effetti collaterali, che l’Unione Europea ha deciso di non fare in futuro affidamento sul vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese. Nello specifico, quanto il contratto scadrà, non ci sarà nessun rinnovo, ma si continuerà con Pfizer e Moderna.

Ph. credit: Politico