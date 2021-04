Google introduce novità molto interessanti al suo browser Chrome. Con ogni nuova versione apportata, ci sono miglioramenti e strumenti dedicati a rendere il browser più semplice da usare e più accattivante per gli utenti. Recentemente il gigante della ricerca ha mostrato un’altra serie di novità. Tra queste, ce n’è una molto interessante che aiuterà gli utenti a navigare insieme senza essere vicini o sullo stesso computer.

Un’altra eccellente nuova funzionalità per Chrome

Essendo il browser più utilizzato su Internet, Chrome deve reinventarsi regolarmente. Google non rallenta nella lista delle novità e cerca sempre di innovare e introdurre quello di cui hanno bisogno e vogliono.

La prova di ciò arriva ora proprio con questa novità. Molto presto, infatti, sarà possibile condividere link che punteranno ad aree specifiche di una pagina web. Tutto, come previsto, sarà semplice da usare e senza complicazioni per gli utenti e per coloro che ricevono tale condivisione.

Un aiuto che arriva in un semplice collegamento

Come previsto, questa nuova funzionalità di Chrome richiederà un intervento e un’attenzione minimi da parte dell’utente. Chi vuole creare questo collegamento, deve solo selezionare il testo ovunque sia indirizzato l’interesse dell’utente.

Immediatamente sarà presente una voce nel menu contestuale per copiare un collegamento e condividerlo. Chiunque riceva lo stesso link, deve solo aprirlo e accedere a quel luogo specifico inviatogli. Il testo verrà selezionato e contrassegnato nuovamente in modo che possa essere letto.

Google scommette sul suo browser

Ci sono ulteriori miglioramenti in arrivo su Chrome, come i nuovi menu PDF, le notifiche di silenziamento di una scheda o la loro denominazione. Naturalmente, l’attenzione di Google è anche rivolta alla stabilità e alle prestazioni di questo browser.

Queste sono senza dubbio ottime notizie da parte di Google per Chrome e quel che offrirà a breve. Il browser che domina Internet si sta adattando sempre meglio a ciò che gli utenti vogliono e necessitano per navigare in questo spazio.