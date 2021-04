Continuano le promo speciali di TIM. Oggi, parliamo di una tariffa dedicata a tutti gli under 30 che vogliono trattare la nuova rete 5G dell’operatore, TIM Young Senza Limiti. La promo comprende un pacchetto completo di contenuti e alcune opzioni speciali ad un prezzo molto competitivo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

TIM è uno degli operatori telefonici più utilizzati su territorio italiano. Forte di una delle migliori coperture del paese, propone diverse promozioni per categorie mirate di utenti. TIM Young Senza Limiti promette privilegi speciali per tutti gli utenti under 30. Andiamo a scoprire di che si tratta.

TIM Young Senza Limiti: tutto il meglio dell’operatore telefonico

Young Senza Limiti è la tariffa aperta a tutti gli under 30, anche già clienti TIM, che vogliono provare la nuova rete 5G senza spendere troppo. La promo comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti, servizio di streaming musicale TIMMUSIC incluso, 60 GB di traffico dati in 5G (dove disponibile), Giga illimitati per chat, musica e social. Il prezzo mensile da sostenere è di 14,99 euro. Per ottenere i 60 Giga bisogna attivare la tariffa con addebito su carta di credito o conto corrente. Se si attiva la tariffa con addebito su credito residuo questi scendono a 30.

Come già accennato, la promo è attivabile da qualsiasi under 30. É previsto un costo di attivazione pari a 9 euro. Al momento, non è stata comunicata una data di termine sottoscrizione. Se siete interessati alla promozione, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph credit: Tim.it