Chiunque voglia esportare i propri post di Facebook per qualsiasi motivo, sappiate che ora è possibile scaricarli all’interno di un documento Google, Blogger o WordPress. Se non volete dimenticare e conservare la vostra vita digitale su Facebook con questa piccola guida potrete salvarla ed esportarla su Google Drive in Google Docs. Una volta salvato in una cartella digitale il documento rimarrà lì intatto e potrete farne ciò che volete.

Come esportare i post di Facebook passo dopo passo

Per iniziare, aprite il vostro Facebook e visitate la pagina delle Impostazioni, procedete alla sezione Le tue informazioni di Facebook. Lì, consigliamo di fare clic su “Visualizza” accanto alla nuova riga “Trasferisci una copia delle tue informazioni”. Ricordate che non state spostando o eliminando vecchi post, semplicemente li state copiando da qualche altra parte. Per eliminarli completamente, dovrete esaminarli manualmente ed eliminarli uno ad uno o in alternativa rimuovere direttamente l’intero account Facebook.

Nella schermata successiva, selezionate Post (o Note). Non potete scegliere quali post o note di Facebook desiderate trasferire; tutto ciò che avete creato sul vostro profilo Facebook (anche se i post nei gruppi o altre pagine sono esclusi) verrà copiato. Notate anche che questo copierà solo i post, non i post creati dagli amici sulla nostra pagina Facebook. Ora siete pronti per caricarli su Google Drive!

Foto di Gerd Altmann da Pixabay