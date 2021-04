Dalle ultime notizie emerse sul web sembra che Facebook stia per aprire uno spazio dedicato ad eventi come podcast, live room e molto altro

Facebook è uno dei passatempi più apprezzato dalle persone, dove poter leggere notizie, vedere foto e video di amici e familiari e molto altro ancora. Inoltre, sta per arrivare un nuovo spazio audio. Il social di Mark Zuckenberg ha annunciato lunedì diversi nuovi strumenti per la creazione e la condivisione di audio. Simile alle sue mosse in video dietro YouTube, foto che scompaiono dopo Snapchat e contenuti in forma abbreviata sulla scia di TikTok, Facebook sta ancora una volta seguendo la crescita di un nuovo mezzo e concorrente. L’audio ha visto una rinascita con l’ascesa dei podcast e più recentemente con l’audio sociale in diretta su Clubhouse e Twitter Spaces.

La novità in arrivo su Facebook

Facebook vuole “trattare l’audio come un mezzo di prima classe nel modo in cui trattiamo foto e video”, ha detto Mark Zuckerberg in un’intervista. L’azienda sta lavorando al proprio prodotto audio live, chiamato Live Audio Rooms, e lo testerà in alcuni gruppi. L’azienda prevede di rendere la funzione disponibile a tutti su Facebook quest’estate e di incorporarla nella sua app di messaggistica, Messenger.

I podcast, quindi, stanno arrivando anche su Facebook. Le persone saranno presto in grado di ascoltare e scoprire nuovi podcast direttamente sull’app di Facebook, come già possono su piattaforme alternative come Spotify e l’app podcast di Apple.

Un altro nuovo prodotto si chiama “Soundbites”. Sono clip audio di forma breve come i video di TikTok ma sono invece incentrati sull’audio con didascalie. La funzione sarà inizialmente disponibile per un numero selezionato di creatori, scelti appositamente dall’azienda.