Tariffa vincente non si cambia, è questa la politica di PosteMobile che, nelle scorse ore, ha deciso di riportare in campo una delle sue tariffe iconiche. Definita “l’offerta da Oscar”, la Creami WOW Weekend 30 GB è una promozione adatta a tutti. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

Non è la prima volta che parliamo di Creami WOW Weekend 30 GB. PosteMobile ripropone la tariffa periodicamente per un tempo molto limitato. Questa volta, c’è tempo fino al 25 aprile per approfittare della tariffa. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

PosteMobile: ecco cosa comprende la promo da Oscar

Creami WOW Weekend 30 Gb è senza dubbio una delle tariffe più competitive degli ultimi tempi. Questa propone minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G+. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel costo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, “Ti cerco” e “Richiama ora”.

La promo è rivolta a tutti i clienti che decidono di attivare una nuova numerazione PosteMobile, con o senza portabilità del numero. Trattandosi di una promo speciale, questa è un’esclusiva online e del canale telefonico. É previsto un costo della SIM pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione a casa è gratuita. Come già anticipato, il termine ultimo per attivare la promo è il 25 aprile 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it