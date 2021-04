Samsung afferma che i vecchi Galaxy possono diventare prodotti smart

E' in arrivo una novità molto interessante per tutti i possessori di vecchi Samsung Galaxy, ovvero la possibilità di sfruttarli come sensori

I smartphone Galaxy hanno sicuramente rivoluzionato il settore nell’ultimo decennio, con milioni e milioni di device venduti. Quelli più vecchi, ovviamente, sono diventati inutilizzabili visto i continui miglioramenti ed upgrade di questi ultimi anni. I proprietari di alcuni telefoni di Samsung, però, possono scaricare un aggiornamento per trasformare il dispositivo in un sensore per la casa intelligente con alcune funzioni precise: può rilevare il suono di un bambino che piange o accendere una lampada quando fa buio. Il programma è limitato a determinati modelli lanciati nel 2018 o successivamente, il che è abbastanza limitato, ma è un’offerta piacevole e accessibile che potrebbe aiutare gli utenti a sfruttare un po’ di più i loro vecchi dispositivi.

La novità per i vecchi Samsung Galaxy

Annunciato al CES all’inizio di quest’anno, la società sta lanciando il programma negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Corea. Scaricando un aggiornamento software tramite l’app SmartThings, gli utenti possono accedere a due funzioni di base. Il primo è un sensore audio che rileva il suono di un bambino che piange, che abbaia o miagola di un animale domestico o che bussa alla porta. Quando rileva uno di questi, invia un avviso al telefono con una registrazione del suono.

L’altra funzione è un sensore del livello di luce che può accendere automaticamente una luce collegata quando i livelli di luminosità in una stanza scendono al di sotto di una certa soglia. Samsung afferma che l’aggiornamento include l’ottimizzazione della batteria necessaria per mantenere il telefono alimentato e funzionare come sensore per lunghi periodi di tempo, anche se non viene specificato dall’azienda coreana il consumo dal punto di vista energetico e dunque l’impatto sull’autonomia generale del device.