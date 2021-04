Bose SoundLink Micro è un altoparlante portatile dalla qualità estremamente elevata, la soluzione da consigliare subito agli utenti che vogliono un prodotto leggero, resistente e completamente impermeabile, in grado di garantire una resa audio decisamente superiore alla media.

Esteticamente il prodotto riprende il design e le colorazioni delle SoundLink Color, è realizzato interamente in gomma di silicone, per la protezione ad urti e graffi, oltre ad avere certificazione IPX7, per la resistenza all’acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Le dimensioni sono veramente ridotte, raggiunge precisamente 9,83 x 9,83 x 3,48 centimetri, con un peso di soli 290,3 grammi, favorendo sicuramente l’estrema portabilità.

Sulla superficie troviamo 5 pulsanti fisici, superiormente accensione/spegnimento e collegamento bluetooth, mentre anteriormente, proprio sopra lo speaker vero e proprio, ecco arrivare il controllo del volume ed il tasto multifunzione. Quest’ultimo, oltre ad avviare/stoppare la riproduzione, è fondamentale per accedere all’assistente vocale (condiviso con lo smartphone) ed impartire i comandi con la propria voce.

Posteriormente è stato posizionato un cinturino in silicone molto comodo, poiché completamente resistente agli strappi; in questo modo potrete agganciare il Bose SoundLink Micro al manubrio della bicicletta senza pensieri, state certi che non si staccherà nemmeno se doveste cadere. Scelta vincente, che amplia ancora di più le possibilità di utilizzo.

L’unico connettore è stato posizionato superiormente, a fianco dei LED che certificano la batteria restante, è un microUSB da utilizzare per la ricarica o il collegamento ad un computer. La batteria integrata ha una durata media, infatti con il volume al 50% permetterà di raggiungere circa 5 ore o poco più di utilizzo continuativo; salendo di intensità, la capacità temporale scenderà a circa 4 ore.

Resa audio e funzionalità

Il Bose SoundLink Micro ha il trasduttore con radiatori passivi dedicati, posizionato anteriormente, per una potenza totale di circa 7,5 watt. L’audio viene trasmesso solamente orizzontalmente, non raggiunge una resa a 360°, come ad esempio vediamo sulle Wonderboom di Ultimate Ears.

A dispetto delle ridotte dimensioni, il volume massimo raggiungibile è decisamente sorprendente, il prodotto può essere tranquillamente utilizzato all’aria aperta, anche in ambienti particolarmente rumorosi, riuscendo sempre a farsi sentire alla perfezione.

La resa sonora è allo stesso tempo di altissimo livello, i bassi sono corposi (e non invadenti), abbastanza dettagliati e nitidi. Le frequenze intermedie sono le più rispettate, mentre gli alti in alcune occasioni tendono a perdere di dettaglio, solo però nei picchi sonori. Una qualità generale che contraddistingue tutti i prodotti Bose, permettendo al suddetto di non sfigurare, anzi di battere molti concorrenti dello stesso tipo; l’audio è eccellente.

Sulla superficie è presente anche un microfono, il quale permette di gestire le chiamate ricevute sullo smartphone, una funzione aggiuntiva, dalla resa abbastanza soddisfacente, ma che pochissimi di noi utilizzeranno appieno.

L’applicazione Bose Connect non presenta la possibilità di equalizzare il suono, è da utilizzare solamente per la connessione, la gestione della riproduzione e l’aggiornamento, ricordando la piena compatibilità con la tecnologia SimpleSync. Gli utenti potranno collegare vari prodotti del brand, e riprodurre l’audio in contemporanea, ottenendo un effetto stereo.

Il Bose SoundLink Micro è perfettamente compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android, si collegherà solamente via bluetooth (non ha un jack da 3,5 millimetri, il connettore AUX per intenderci) fino ad una distanza massima di 9 metri circa. Il collegamento è sempre stato stabile ed affidabile.

Bose SoundLink Micro: conclusioni

In conclusione il dispositivo è da consigliare subito agli utenti alla ricerca di un altoparlante piccolo, quasi rugged e dalle prestazioni decisamente superiori alla media. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal prezzo, sebbene sia sul mercato da ormai qualche anno, ancora oggi sono necessari 89 euro per il suo acquisto, cifre notevoli per la tipologia del prodotto in sé, ma la resa audio è talmente interessante in grado di permettere di superare qualsiasi dubbio o preoccupazione.

Qui sotto abbiamo integrato la nostra videorecensione ed i punteggi riassuntivi.