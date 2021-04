Gareth Bale il calciatore gallese attaccante o centrocampista del Tottenham, in prestito dal Real Madrid (anche se ancora non è ben chiaro se tornerà in Spagna), e capitano della nazionale gallese, afferma con convinzione che gli UFO esistono e che la loro esistenza è protetta da segreti governativi.

L’intervista di Bale con il compagno Rodon

Bale è assolutamente sicuro dell’esistenza degli UFO e lo afferma in una intervista assieme al compagno di squadra Joe Rodon, il quale invece rimane piuttosto scettico sulla loro esistenza e prende anche un po’ in giro il suo compagno dicendo “per carità non toccate gli alieni a Gareth”.

Gli UFO esistono, Bale ne è sicuro al 100%

Al contrario di Rodor, Bale è invece piuttosto convinto e sembra anche saperne qualcosa. Il calciatore gallese sa infatti che molte immagini degli UFO sono state pubblicate dal Governo degli Stati Uniti, ma ritiene che molti altri avvistamenti o eventi legati agli oggetti volanti non identificati, siano protetti da segreti governativi.

Inoltre la sua convinzione sulla loro esistenza deriva dal fatto di averne egli stesso avvistato uno. Come ha infatti affermato nell’intervista con Rodon: “Ripeto, gli alieni esistono al 100% e li stanno nascondendo. Ovviamente ci sono molte teorie di complotto, ma esistono le immagini di Ufo pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Sono vere e sono state rilasciate dal governo stesso. So che alcuni Ufo sono probabilmente dei segreti governativi, ma ne ho visto uno una volta“.

Alieno: Foto di Ribastank da Pixabay

Ph. Credit per il ritratto di Bale: Steindy, 16:15, 10 November 2016 (UTC) – Opera propria; via Wikipedia